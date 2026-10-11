Entre lágrimas y arrepentimiento, Martín es enviado a penal de Saltillo

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    Entre lágrimas y arrepentimiento, Martín es enviado a penal de Saltillo
    Martín ‘N’ fue vinculado a proceso por el homicidio de Abel Bernardo Castillo Peña. ESPECIAL

Durante la audiencia del sábado, el homicida confeso de Abel atribuyó su comportamiento al consumo de sustancias y pidió disculpas por sus actos; fue vinculado a proceso

MONCLOVA, COAH.- Martín “N”, acusado del homicidio de Abel Bernardo Castillo Peña, de 21 años, pidió perdón a la familia durante la audiencia del sábado 10 de octubre, en Monclova, Coahuila, en la que fue vinculado a proceso y se ordenó su ingreso al penal de Saltillo.

“Estoy arrepentido, no estaba en mis cinco sentidos”, manifestó ante el juez. El imputado atribuyó su comportamiento al consumo de sustancias y expresó que había considerado declararse culpable. Su intervención ocurrió frente a los padres del joven.

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“Si hubiera alguna manera de reparar esto lo haría”, fue otra de las expresiones recogidas durante la comparecencia. Martín también sostuvo que no era una mala persona, mientras lloraba y solicitaba el perdón de los familiares.

La resolución corresponde a una audiencia inicial dentro de la causa penal 945/2026. Quedó sujeto a proceso por homicidio calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía y brutal ferocidad; todavía no existe una sentencia condenatoria.

El juzgado impuso prisión preventiva justificada y fijó seis meses para la investigación complementaria, con vencimiento el 10 de abril de 2027. Durante ese periodo continuará la integración de elementos sobre el crimen.

La investigación sitúa el encuentro entre Abel y el imputado la noche del lunes 5 de octubre, después de que establecieron contacto mediante una aplicación de citas. El joven salió de su domicilio en Frontera y posteriormente su familia perdió comunicación con él.

Su cuerpo fue localizado el miércoles 7 en una zona despoblada de San Buenaventura. Las pruebas forenses determinaron que murió por una lesión causada por un disparo de arma de fuego. La orden de aprehensión contra Martín, de 34 años, fue cumplimentada el viernes 9.

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Durante la audiencia, la acusación presentó testimonios de dos amigos del imputado a quienes presuntamente relató lo ocurrido. Sus declaraciones formaron parte de los elementos utilizados para reconstruir los hechos y localizar a la víctima.

También se expusieron registros de videovigilancia y hallazgos de un arma y casquillos. La Fiscalía sostiene la acusación con esos datos, mientras el proceso permanece abierto para determinar la responsabilidad penal del imputado.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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