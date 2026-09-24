Equimin busca 50 trabajadores y ofrece plazas permanentes en Monclova

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    Equimin busca 50 trabajadores y ofrece plazas permanentes en Monclova
    La empresa Equimin, de Monclova, abre su bolsa de trabajo; estará recibiendo solicitudes de empleo a partir de este jueves. LIDIET MEXICANO

Requiere soldadores con experiencia, además de expertos en pailería; llama a extrabajadores a reintegrarse a su línea de producción

MONCLOVA, COAH.- La generación de empleos vuelve a tomar fuerza en la Región Centro con la apertura de 50 plazas laborales en la empresa Equipos Especializados (Equimin), donde se requiere principalmente personal con experiencia en soldadura y pailería.

Jorge Carlos Mata López, secretario general de la CTM local, informó que la recepción de solicitudes comenzará este jueves en las oficinas del sindicato, ubicadas en el centro de Monclova.

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Destacó que uno de los principales atractivos de esta contratación es que no se trata de empleos temporales, ya que las plazas tienen la posibilidad de convertirse en puestos permanentes para quienes logren superar satisfactoriamente el proceso de selección.

La empresa requiere soldadores con experiencia en soldadura plana, además de trabajadores especializados en pailería para la fabricación y ensamblaje de componentes metálicos que posteriormente son utilizados en maquinaria pesada.

Los aspirantes deberán pasar por exámenes médicos y pruebas técnicas de habilidad antes de ser contratados.

Mata López señaló que la convocatoria también está dirigida a extrabajadores de Equimin que estén interesados en regresar a la empresa, por lo que podrán participar en el mismo proceso de selección.

Explicó que la contratación de nuevo personal se deriva de los contratos comerciales que la compañía obtuvo recientemente, lo que generó la necesidad de incrementar su plantilla operativa.

Los trabajadores seleccionados se incorporarán directamente a las líneas de producción de la planta, ubicada sobre el corredor industrial de la Región Centro.

Además, Equimin contempla servicio de transporte para su personal, lo que representa un beneficio adicional para quienes sean contratados.

Los interesados deberán presentarse en las oficinas de la CTM con su documentación básica para iniciar el trámite y conocer los requisitos correspondientes a cada puesto.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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