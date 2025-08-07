Es una injusticia lo que me están haciendo: Hilda, camarista de hotel en Monclova acusada de un robo de 1.5 mdp

Tras una semana de estar recluida en el penal de Piedras Negras, acusada de un robo de 1.5 millones de pesos que asegura no cometió, Hilda “N” camarera del hotel Holiday Inn llegó a Monclova donde se le colocó el brazalete electrónico con el que será localizada por el Poder Judicial.

Arribó a la Unidad de Medidas Cautelares acompañada por su esposo Miguel Martínez y ahí narró en una entrevista que ella desconoce a la persona que le denuncia, nunca tuvo contacto y negó rotundamente haber tomado dinero de una habitación como se le señala.

“Pues en si todo me estuve enterando por las audiencias porque no sabía nada no sabía de que se me acusaba, quien era la persona que me está acusando en sí”, declaró.

Durante su estancia en el penal femenil, dijo estuvo en una celda donde había más de diez personas, no había ventilación, ningún abanico para mitigar el calor, tampoco había agua, se tenía que bañar con un bote por la escasez que se vive en el Centro penitenciario.

“No me trataron muy mal pero las condiciones no eran adecuadas, no hay agua, literal se baña una con un bote; solamente pensaba en que por qué me pasaban a mi estas cosas si yo no había hecho nada, por qué me tenía que suceder a mi si nunca le he robado a nadie, por qué ensañarse conmigo”, dijo en medio del llanto.

Miguel Martínez, reveló que su esposa ha sido afectada psicológicamente por esta situación en la que se le esta inculpando por un delito que no cometió, no tiene apetito y ha bajado considerablemente de peso.