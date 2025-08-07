Es una injusticia lo que me están haciendo: Hilda, camarista de hotel en Monclova acusada de un robo de 1.5 mdp
Comenta que en su confinamiento pudo observar las condiciones precarias del centro penitenciario de Piedras Negras
Tras una semana de estar recluida en el penal de Piedras Negras, acusada de un robo de 1.5 millones de pesos que asegura no cometió, Hilda “N” camarera del hotel Holiday Inn llegó a Monclova donde se le colocó el brazalete electrónico con el que será localizada por el Poder Judicial.
Arribó a la Unidad de Medidas Cautelares acompañada por su esposo Miguel Martínez y ahí narró en una entrevista que ella desconoce a la persona que le denuncia, nunca tuvo contacto y negó rotundamente haber tomado dinero de una habitación como se le señala.
“Pues en si todo me estuve enterando por las audiencias porque no sabía nada no sabía de que se me acusaba, quien era la persona que me está acusando en sí”, declaró.
Durante su estancia en el penal femenil, dijo estuvo en una celda donde había más de diez personas, no había ventilación, ningún abanico para mitigar el calor, tampoco había agua, se tenía que bañar con un bote por la escasez que se vive en el Centro penitenciario.
“No me trataron muy mal pero las condiciones no eran adecuadas, no hay agua, literal se baña una con un bote; solamente pensaba en que por qué me pasaban a mi estas cosas si yo no había hecho nada, por qué me tenía que suceder a mi si nunca le he robado a nadie, por qué ensañarse conmigo”, dijo en medio del llanto.
Miguel Martínez, reveló que su esposa ha sido afectada psicológicamente por esta situación en la que se le esta inculpando por un delito que no cometió, no tiene apetito y ha bajado considerablemente de peso.
Afortunadamente con un amparo que promovió su defensor legal, se pudo obtener el cambio de la medida cautelar, de prisión preventiva a la portación de un brazalete electrónico, que le permite ahora enfrentar este proceso en libertad, únicamente con restricciones como no salir de Monclova, no acercarse al hotel, al personal del mismo, tampoco a su compañera de trabajo a quien también se le señala por el robo de 1.5 millones de pesos a un cliente.
“Estamos viviendo el proceso, esto todavía no acaba, pero gracias al apoyo de todos pudimos cambiar la medida cautelar y el abogado me dirá que pasará en la siguiente audiencia, creo que es hasta cuatro meses para reunir las suficientes pruebas para comprobar la inocencia de mi esposa”, comentó Miguel.
“Peleábamos que ella pudiera estar con sus hijos, porque mis hijos estaban muy afectados, ellos decían necesito estar con ella, fue algo muy difícil”, declaró el marido.
Hilda “N” dijo estar muy agradecida porque muchas personas le han demostrado apoyo en su caso, porque gracias a todos los esfuerzos se logró cambiar la media cautelar y pudo salir de la prisión donde nunca imaginó estar recluida.
“Es muy doloroso porque estuve lejos de donde siempre he estado”, declaró afectada.
Jorge Kalionchiz, propietario del hotel Holiday Inn le continúa apoyando, “se le sigue pagando su salario, solo queríamos que descansara”, comentó.