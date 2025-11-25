Ex trabajadores de AHMSA desafían edad y enfermedades en marcha hacia Saltillo (video)

CASTAÑOS, COAH.- A paso constante y con la determinación de exigir los finiquitos que reclaman desde hace años, un grupo de entre 70 y 80 ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa su marcha rumbo a Saltillo. El contingente partió el lunes desde Castaños y alcanzó su primer punto de descanso en el Ejido El Marqués, desde donde reanudaron el recorrido la mañana de este martes por la carretera federal 57.

Los manifestantes prevén llegar este día al Ejido Santa Teresa para pasar la noche y avanzar mañana hacia la capital del estado, donde instalarán un plantón frente al Palacio de Gobierno en demanda del pago de prestaciones y liquidaciones pendientes.

También planean acudir al Congreso local para exigir que se atienda la presunta violación a sus derechos laborales. Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Ex Trabajadores Defensa Laboral Obrera, informó que dos participantes de edad avanzada sufrieron malestares durante la primera jornada, por lo que fueron trasladados a Monclova en una ambulancia que acompaña la caravana. “Hasta ahorita nadie se ha desanimado; vamos con las pilas bien puestas para llegar como primera meta a Saltillo”, señaló.

