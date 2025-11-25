Ex trabajadores de AHMSA desafían edad y enfermedades en marcha hacia Saltillo (video)

Monclova
/ 25 noviembre 2025
    Ex trabajadores de AHMSA desafían edad y enfermedades en marcha hacia Saltillo (video)
    La columna avanza entre ejidos bajo clima frío y terreno irregular. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Dos adultos mayores requirieron atención médica, pero el contingente mantiene firme su exigencia

CASTAÑOS, COAH.- A paso constante y con la determinación de exigir los finiquitos que reclaman desde hace años, un grupo de entre 70 y 80 ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) continúa su marcha rumbo a Saltillo.

El contingente partió el lunes desde Castaños y alcanzó su primer punto de descanso en el Ejido El Marqués, desde donde reanudaron el recorrido la mañana de este martes por la carretera federal 57.

TE PUEDE INTERESAR: Alcalde de Ramos Arizpe confirma venta controlada de cerveza tras riña en liga deportiva

Los manifestantes prevén llegar este día al Ejido Santa Teresa para pasar la noche y avanzar mañana hacia la capital del estado, donde instalarán un plantón frente al Palacio de Gobierno en demanda del pago de prestaciones y liquidaciones pendientes.

$!La marcha partió de Castaños y busca llegar al Congreso del Estado para denunciar violaciones laborales.
La marcha partió de Castaños y busca llegar al Congreso del Estado para denunciar violaciones laborales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

También planean acudir al Congreso local para exigir que se atienda la presunta violación a sus derechos laborales.

Julián Torres Ávalos, líder del Grupo de Ex Trabajadores Defensa Laboral Obrera, informó que dos participantes de edad avanzada sufrieron malestares durante la primera jornada, por lo que fueron trasladados a Monclova en una ambulancia que acompaña la caravana.

“Hasta ahorita nadie se ha desanimado; vamos con las pilas bien puestas para llegar como primera meta a Saltillo”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen en Mazatlán a Carlos Ignacio ‘N’, participante en la agresión a elementos policiacos en Gómez Palacio

La marcha es escoltada por elementos de la Guardia Nacional, mientras que habitantes de la región centro se han sumado con muestras de apoyo, entregando agua, refrescos, galletas y otros víveres a los ex obreros que avanzan bajo el sol sobre la federal 57.

Temas


Derechos Laborales
Obreros
marchas

Organizaciones


AHMSA

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se presentó un programa de actividades que se desplegará desde hoy y continuará durante los próximos 16 días.

‘En Coahuila trabajamos para tener mujeres empoderadas, realizadas, seguras y felices’: Manolo Jiménez, durante la conferencia de Sheinbaum
true

Coahuila va seguro y para adelante: Manolo Jiménez
true

25N: La violencia tiene género
Miles de viajeros mexicanos se preparan para ingresar a Estados Unidos, mientras el CBP recuerda que la aprobación del permiso I-94 depende del criterio del oficial asignado.

Recomienda EUA a turistas mexicanos tramitar con anticipación el permiso I-94
El nuevo mapa de Coahuila

El nuevo mapa de Coahuila
El video de una mujer abandonando un perrito en Paseo de Los Lobos al sur de Saltillo desató una alerta; ciudadanos buscan penas más severas para el maltrato animal.

Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación
Transportistas de la región avanzaron en caravana y realizaron cierres intermitentes para manifestar su rechazo a reformas que consideran dañinas para el sector agropecuario y para exigir seguridad en las carreteras.

Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna
true

El presente, ese instante en que se enfría el café