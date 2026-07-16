Exobreros de AHMSA reiteran: ‘no saldrá nada de la planta’; montacargas reclamado por Bravo Montacargas vale 20 mdd

Los exobreros, encabezados por Ervey Valenzuela, señalaron que permitir la salida de ese equipo sentaría un precedente para que otros acreedores intenten retirar maquinaria y bienes de la siderúrgica.

MONCLOVA, COAH.- El conflicto por la salida de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) volvió a escalar luego de que extrabajadores advirtieron que impedirán el retiro del montacargas reclamado por la empresa Bravo Montacargas, cuyo valor estiman en alrededor de 20 millones de dólares.

Valenzuela, quien participa en los bloqueos que mantienen los trabajadores en los accesos de AHMSA, aseguró que representantes legales de Bravo Montacargas acudieron al lugar donde se encuentran manifestándose y les ofrecieron diversos apoyos, e incluso dinero, para permitir el retiro del equipo, propuesta que, afirmó, fue rechazada de inmediato.

“Nos ofrecían dinero, baños, agua, despensas o lo que quisiéramos con tal de sacar el montacargas, pero aquí no estamos a la venta. Ese equipo no sale”, declaró.

El extrabajador también negó que el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, haya acudido personalmente a ejecutar la orden judicial, como se ha señalado durante el proceso.

“El síndico ha mentido al decir que vino con Bravo Montacargas para sacar el equipo. Eso nunca pasó. Lo único que hizo fue decirles que aquí estaban los compañeros en la puerta y que él no podía hacer nada”, afirmó.

Valenzuela sostuvo que los trabajadores no se oponen al cumplimiento de las resoluciones judiciales; sin embargo, insistió en que cualquier actuación debe realizarse conforme a derecho y sin poner en riesgo el patrimonio de la empresa mientras continúa el proceso de quiebra.

Explicó que autorizar la salida del montacargas abriría la puerta para que otros proveedores reclamaran maquinaria o equipos, lo que, dijo, derivaría en el desmantelamiento gradual de AHMSA antes de que exista una solución definitiva para los más de 14 mil trabajadores afectados.

“Si dejamos salir un equipo, mañana vendrá otro proveedor y luego otro. Cuando acordemos, Altos Hornos ya no tendrá nada y nosotros seguiremos sin finiquitos”, expresó.

Asimismo, advirtió que un intento por retirar maquinaria con apoyo de la fuerza pública podría generar un conflicto mayor.

“No queremos un estallido social ni mártires, pero tampoco vamos a permitir que se lleven los bienes de la empresa. Lo único que pedimos es que primero se resuelva la situación de los trabajadores”, manifestó.