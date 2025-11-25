Exponen 119 dibujos infantiles por la igualdad en Museo Coahuila y Texas

Monclova
/ 25 noviembre 2025
    Exponen 119 dibujos infantiles por la igualdad en Museo Coahuila y Texas
    Niñas, niños y jóvenes muestran su visión de la inclusión en la Expo Galería. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Autoridades entregaron reconocimientos y destacaron el valor del arte en la sensibilización social

MONCLOVA, COAH.- El Museo Coahuila y Texas inauguró en Monclova la Expo Galería del 5º Concurso Estatal de Dibujo Yo Por la Inclusión, una muestra que reúne 119 obras realizadas por niñas, niños y jóvenes de distintos municipios, quienes plasmaron a través del arte su visión de un entorno igualitario y sin discriminación.

Durante la ceremonia, autoridades estatales y municipales reconocieron a las juventudes participantes de la región Centro.

$!La muestra exhibe 119 dibujos elaborados en municipios de todo el estado.
La muestra exhibe 119 dibujos elaborados en municipios de todo el estado. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El secretario de Inclusión, Enrique Martínez y Morales, acompañado del alcalde Carlos Villarreal Pérez, entregó reconocimientos y destacó que esta iniciativa impulsa la sensibilidad social desde la niñez, utilizando el dibujo como una herramienta de reflexión y transformación.

Patricia Yoverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, señaló que la exposición forma parte de una ruta itinerante que inició en Saltillo y permanecerá un mes en Monclova antes de continuar su recorrido por el estado.

En esta edición se otorgaron 27 mil pesos en estímulos económicos y siete bicicletas eléctricas entre las y los ganadores de las dos categorías. Además, como actividad paralela, se puso en marcha el Curso–Taller de Lengua de Señas Mexicana, dirigido a personas interesadas en fortalecer sus habilidades en comunicación inclusiva.

$!Autoridades estatales inauguraron la exposición en el Museo Coahuila y Texas.
Autoridades estatales inauguraron la exposición en el Museo Coahuila y Texas. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La muestra estará abierta al público durante varias semanas, reforzando el compromiso del Gobierno Estatal con la igualdad, la diversidad y el desarrollo creativo de la niñez coahuilense.

Temas


Arte
DIBUJOS

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

