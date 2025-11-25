Exponen 119 dibujos infantiles por la igualdad en Museo Coahuila y Texas

MONCLOVA, COAH.- El Museo Coahuila y Texas inauguró en Monclova la Expo Galería del 5º Concurso Estatal de Dibujo Yo Por la Inclusión, una muestra que reúne 119 obras realizadas por niñas, niños y jóvenes de distintos municipios, quienes plasmaron a través del arte su visión de un entorno igualitario y sin discriminación.

Durante la ceremonia, autoridades estatales y municipales reconocieron a las juventudes participantes de la región Centro.

