Exponen 119 dibujos infantiles por la igualdad en Museo Coahuila y Texas
Autoridades entregaron reconocimientos y destacaron el valor del arte en la sensibilización social
MONCLOVA, COAH.- El Museo Coahuila y Texas inauguró en Monclova la Expo Galería del 5º Concurso Estatal de Dibujo Yo Por la Inclusión, una muestra que reúne 119 obras realizadas por niñas, niños y jóvenes de distintos municipios, quienes plasmaron a través del arte su visión de un entorno igualitario y sin discriminación.
Durante la ceremonia, autoridades estatales y municipales reconocieron a las juventudes participantes de la región Centro.
TE PUEDE INTERESAR: Estiman para enero de 2026 posible subasta de AHMSA
El secretario de Inclusión, Enrique Martínez y Morales, acompañado del alcalde Carlos Villarreal Pérez, entregó reconocimientos y destacó que esta iniciativa impulsa la sensibilidad social desde la niñez, utilizando el dibujo como una herramienta de reflexión y transformación.
Patricia Yoverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, señaló que la exposición forma parte de una ruta itinerante que inició en Saltillo y permanecerá un mes en Monclova antes de continuar su recorrido por el estado.
En esta edición se otorgaron 27 mil pesos en estímulos económicos y siete bicicletas eléctricas entre las y los ganadores de las dos categorías. Además, como actividad paralela, se puso en marcha el Curso–Taller de Lengua de Señas Mexicana, dirigido a personas interesadas en fortalecer sus habilidades en comunicación inclusiva.
TE PUEDE INTERESAR: Toma protesta nueva Dirigencia del STUAC
La muestra estará abierta al público durante varias semanas, reforzando el compromiso del Gobierno Estatal con la igualdad, la diversidad y el desarrollo creativo de la niñez coahuilense.