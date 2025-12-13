Explosión de ‘cuetes guadalupanos’ deja seis danzantes lesionados en ejido de Viesca

Torreón
/ 13 diciembre 2025
    Explosión de ‘cuetes guadalupanos’ deja seis danzantes lesionados en ejido de Viesca
    Los heridos fueron trasladados al Hospital General de Torreón para su valoración tras la detonación múltiple. FOTO: GOOGLE MAPS

La activación simultánea de varios artefactos pirotécnicos provocó una detonación múltiple durante una convivencia religiosa en el ejido Boquillas de las Perlas

TORREÓN, COAH.- Seis personas que formaban parte de un grupo de danza tradicional guadalupana resultaron lesionadas por la activación inesperada de artefactos pirotécnicos en un domicilio del ejido Boquillas de las Perlas, en el municipio de Viesca, Coahuila.

El incidente se registró la tarde del jueves durante una convivencia entre integrantes del conjunto identificado como la Danza Guadalupana San Juan Diego, procedentes de Ciudad Juárez. Según versiones recabadas por personal de Protección Civil estatal y municipal, un hombre de aproximadamente 60 años y una mujer de 61 arribaron al lugar con varios artefactos de pirotecnia conocidos como “cuetes guadalupanos”.

Mientras se encendía uno de los fuegos artificiales, una chispa alcanzó al menos diez artefactos que se encontraban colocados sobre una barda y apuntaban hacia los integrantes del grupo, lo que provocó una detonación múltiple que sorprendió a los presentes.

El estallido generó quemaduras y lesiones en distintas partes del cuerpo, principalmente en extremidades, pecho y espalda, por lo que varios de los afectados fueron trasladados por sus propios medios al Hospital General de Torreón para recibir atención médica.

Personal de la Coordinación Región Laguna de Protección Civil de Coahuila, así como autoridades municipales, acudieron al nosocomio para verificar el estado de salud de los pacientes y brindar apoyo a los familiares.

Entre los lesionados se encuentra un menor de 9 años, identificado como Humberto Darío, quien presenta quemaduras de primer y segundo grado, además de lesiones en los pies. También resultó herida Dana Lira, de 17 años, con quemaduras de primer grado en un pie, así como San Juana Alvarado, de 52 años, con lesiones en el pecho y pie derecho.

Asimismo, fueron valoradas Refugio Alvarado, de 46 años, con lesiones en espalda y cintura; Carmen Jazmín Mascorro, de 23 años, con afectaciones en pierna y dedos del pie derecho; y Eusebia Chavarría, de 73 años, quien además de las quemaduras requiere observación especial debido a que padece hipertensión y diabetes.

Hasta el momento, los lesionados continúan bajo valoración médica, mientras que las autoridades mantienen acompañamiento a los familiares y seguimiento al caso para actualizar el estado de salud de cada uno de los afectados.

Protección Civil reiteró el llamado a la población para extremar precauciones en el uso y manejo de pirotecnia, especialmente en celebraciones religiosas o comunitarias donde participan niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.

(Con información de medios locales)

Temas


Accidentes
Danza
Pirotecnia

Localizaciones


Viesca

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

