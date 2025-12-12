Familia busca apoyo para transfusiones que podrían salvar a mujer con dengue severo, en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La salud de Yadira Elvira Chávez Zamora, de 50 años y vecina de la colonia Obrera Sur, se encuentra en una condición crítica tras ser diagnosticada con dengue severo, enfermedad que le ha provocado una caída abrupta en las plaquetas y glóbulos rojos, en Monclova.

Desde el pasado domingo 7 de diciembre, permanece hospitalizada en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde el personal médico determinó que necesita de manera urgente siete unidades de sangre, además de plasma, para intentar estabilizar su organismo.

La situación fue confirmada por su hermana, Esmeralda Chávez, quien informó que las transfusiones son indispensables debido a que el cuerpo de Yadira no ha logrado recuperar los niveles necesarios por sí mismo. De acuerdo con lo que ha sido expuesto por los médicos, cada día se vuelve determinante para su recuperación, por lo que la prioridad inmediata es conseguir a donadores disponibles y compatibles.

La familia ha enfrentado complicaciones para reunir las unidades solicitadas. Las personas que han acudido han sido rechazadas por diversos motivos: infecciones recientes, consumo de medicamentos, niveles altos de colesterol o por haber ingerido alimentos antes del procedimiento. Hasta el momento, no han logrado obtener ninguna unidad, lo que mantiene la situación en un escenario aún más delicado.

Esmeralda Chávez compartió que la presión arterial de la paciente se encuentra muy baja, sumado al descenso acelerado de plaquetas que ha registrado en un periodo corto. La familia lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para acudir al banco de sangre del IMSS y realizar la donación a nombre de la paciente, además de poner a disposición el número telefónico 866 252 5591 para orientar a quienes estén en condiciones de apoyar. Incluso, han ofrecido una gratificación a quienes logren concretar la donación.

En redes sociales, familiares y conocidos han replicado la solicitud en un esfuerzo por reunir a los siete donadores que requiere el tratamiento. También señalaron que, dependiendo de la evolución del cuadro clínico, podrían necesitarse unidades adicionales si el tratamiento se prolonga o si el organismo de la paciente continúa en deterioro.

El caso de Yadira ocurre en un contexto regional donde, pese al descenso de las temperaturas, siguen registrándose contagios de dengue. La semana pasada, un docente originario de Frontera fue hospitalizado por complicaciones similares, lo que ha mantenido en alerta a los servicios de salud y ha recordado a la población la importancia de continuar con medidas preventivas contra el mosquito transmisor.

(Con información de medios locales)