FGE investiga por homicidio culposo al responsable de la muerte de motociclista de 19 años en Monclova

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    FGE investiga por homicidio culposo al responsable de la muerte de motociclista de 19 años en Monclova
    Everardo Lazo Chapa informó que la carpeta por homicidio culposo está prácticamente concluida y podría integrarse esta misma semana. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía mantiene abierta una investigación por homicidio culposo tras la muerte de un joven de 19 años, quien permaneció cinco días hospitalizado luego de sufrir un accidente en motocicleta en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo tras la muerte de Jesucristofer Orozco Cruz, de 19 años, quien falleció después de permanecer varios días hospitalizado a consecuencia de un accidente en motocicleta ocurrido en la colonia Veteranos en Monclova.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, informó que el conductor involucrado ya se encuentra plenamente identificado y que la investigación está prácticamente concluida, por lo que esta misma semana podría quedar integrada.

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“Nosotros lo tenemos identificado, ya tenemos la carpeta de investigación, casi lista. Esta semana debe quedar concluida”, declaró.

Explicó que, al tratarse de un accidente vehicular en el que una persona perdió la vida, la investigación se sigue por homicidio culposo, mientras que ya fue practicada la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento.

El delegado señaló que la Fiscalía no recibió al conductor puesto a disposición por estos hechos, sino que inició las investigaciones a partir del reporte emitido por el hospital donde Jesucristofer fue atendido tras resultar gravemente lesionado.

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“Nos dieron el reporte en el nosocomio de una persona lesionada y empezamos la investigación”, explicó.

Lazo Chapa agregó que, además, un familiar del joven presentó una denuncia, por lo que la autoridad ministerial ya contaba con elementos para iniciar las diligencias correspondientes.

El funcionario aclaró que la Fiscalía sí tuvo conocimiento del caso antes del fallecimiento del joven, aunque inicialmente fue reportado como una persona lesionada derivada de un accidente vehicular.

Respecto a la posibilidad de que exista responsabilidad por abandono de persona, explicó que la legislación contempla ese supuesto cuando un conductor deja a una persona gravemente lesionada o fallecida en el lugar; sin embargo, en este caso, el delito de mayor gravedad es el que prevalece dentro de la investigación.

VANGUARDIA informó de este caso y reveló que Orozco Cruz permaneció cinco días hospitalizado en la clínica 7 del IMSS luego de ser atropellado mientras viajaba en su motocicleta.

El accidente ocurrió la noche del miércoles, alrededor de las 21:30 horas, en la colonia Veteranos, cerca de un Oxxo.

De acuerdo con el testimonio de su madre, Natali Cruz Cadena, el joven había salido de su domicilio en la colonia Plan de Guadalupe para comprar hielo cuando fue impactado por una camioneta.

El golpe le provocó un traumatismo craneoencefálico severo y otras lesiones que lo mantuvieron en terapia intensiva con diagnóstico de muerte cerebral.

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La familia confirmó que Jesucristofer falleció la noche del lunes, después de las 19:00 horas, en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

Tras la muerte del joven, sus familiares exigieron justicia y que se determine legalmente la responsabilidad del conductor involucrado.

La madre había señalado públicamente a Gerardo Bernal Mireles como el conductor de la unidad y cuestionado que permaneciera en libertad, además de solicitar que se investigaran las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Ahora, la Fiscalía informó que el caso continúa bajo investigación como homicidio culposo y que la carpeta se encuentra próxima a ser concluida para determinar las acciones legales que correspondan.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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