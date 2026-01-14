Frontera: Margarita recibirá injertos de piel mientras permanece en hospital de California

La pequeña Margarita, de apenas un año y dos meses, continúa internada en la unidad de terapia intensiva de un hospital especializado en la atención de menores con quemaduras en Sacramento, California, a donde fue trasladada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en un accidente doméstico en su vivienda de la colonia Occidental, en Frontera, Coahuila.

Desde su ingreso al hospital Shriners Children’s, la menor permanece bajo sedación controlada como parte del protocolo médico para evitar dolor y estrés durante los procedimientos que enfrenta. Previamente, fue atendida durante casi seis días en el Hospital San José, en Monclova, antes de ser canalizada a un centro con mayor capacidad de atención especializada.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo y La Laguna, ejemplo nacional: México endurece reglas para operadores de pipas tras tragedias evitables

RECIBIRÁ INJERTOS DE PIEL

La niña presenta quemaduras profundas en diversas partes del cuerpo, entre ellas tórax, abdomen, brazos y muslos. Tras la valoración médica, los especialistas determinaron la necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas inmediatas para retirar la piel dañada y dar paso a un tratamiento más efectivo.

Como parte del procedimiento inicial, los médicos colocarán piel sintética de manera temporal en las zonas afectadas, con el objetivo de favorecer la cicatrización y disminuir el riesgo de infecciones. Una vez que las heridas presenten condiciones adecuadas, se procederá a realizar injertos con piel propia de la menor.

Para los injertos definitivos, el equipo médico prevé extraer piel de áreas como la cabeza, las pompas y la parte baja de la espalda, un proceso que requiere cuidados extremos debido a la corta edad de la paciente. Durante las cirugías, Margarita necesitará transfusiones de sangre, ya que la remoción e implantación de piel implica pérdidas considerables.

Además, se le colocarán nuevos catéteres para el monitoreo constante de signos vitales, así como una sonda para garantizar su adecuada atención clínica. La menor presenta breves periodos de vigilia, de entre 20 y 30 minutos, antes de volver a dormir, lo cual forma parte del manejo médico para reducir el dolor.