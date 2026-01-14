Frontera: Margarita recibirá injertos de piel mientras permanece en hospital de California

Monclova
/ 14 enero 2026
    Especialistas preparan a la bebé para cirugías e injertos de piel, como parte del tratamiento tras el accidente doméstico ocurrido en Ciudad Frontera. FOTO: ARCHIVO

La bebé de un año y dos meses de edad que se quemó con frijoles hirviendo, permanece en estado delicado pero estable en un hospital especializado en quemaduras, donde recibe atención médica de alta complejidad

La pequeña Margarita, de apenas un año y dos meses, continúa internada en la unidad de terapia intensiva de un hospital especializado en la atención de menores con quemaduras en Sacramento, California, a donde fue trasladada debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en un accidente doméstico en su vivienda de la colonia Occidental, en Frontera, Coahuila.

Desde su ingreso al hospital Shriners Children’s, la menor permanece bajo sedación controlada como parte del protocolo médico para evitar dolor y estrés durante los procedimientos que enfrenta. Previamente, fue atendida durante casi seis días en el Hospital San José, en Monclova, antes de ser canalizada a un centro con mayor capacidad de atención especializada.

RECIBIRÁ INJERTOS DE PIEL

La niña presenta quemaduras profundas en diversas partes del cuerpo, entre ellas tórax, abdomen, brazos y muslos. Tras la valoración médica, los especialistas determinaron la necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas inmediatas para retirar la piel dañada y dar paso a un tratamiento más efectivo.

Como parte del procedimiento inicial, los médicos colocarán piel sintética de manera temporal en las zonas afectadas, con el objetivo de favorecer la cicatrización y disminuir el riesgo de infecciones. Una vez que las heridas presenten condiciones adecuadas, se procederá a realizar injertos con piel propia de la menor.

Para los injertos definitivos, el equipo médico prevé extraer piel de áreas como la cabeza, las pompas y la parte baja de la espalda, un proceso que requiere cuidados extremos debido a la corta edad de la paciente. Durante las cirugías, Margarita necesitará transfusiones de sangre, ya que la remoción e implantación de piel implica pérdidas considerables.

Además, se le colocarán nuevos catéteres para el monitoreo constante de signos vitales, así como una sonda para garantizar su adecuada atención clínica. La menor presenta breves periodos de vigilia, de entre 20 y 30 minutos, antes de volver a dormir, lo cual forma parte del manejo médico para reducir el dolor.

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

