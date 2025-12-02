Gobernador refrenda apoyo a Monclova y promete más proyectos para la región

Monclova
/ 2 diciembre 2025
    Gobernador refrenda apoyo a Monclova y promete más proyectos para la región
    El gobernador Manolo Jiménez acompañó al alcalde Carlos Villarreal durante su primer informe de resultados en Monclova. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Manolo Jiménez resaltó que Coahuila es hoy la frontera más segura del país

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, refrendó su respaldo al alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, durante su primer informe de resultados, donde destacó que el trabajo en equipo entre Estado y municipios ha permitido consolidar proyectos que fortalecen la región Centro Desierto en materia económica, social y de seguridad.

Jiménez Salinas subrayó que Monclova es pieza clave para el desarrollo presente y futuro de Coahuila, y celebró la llegada de nuevas inversiones como la empresa Yura, que destinará más de 300 millones de pesos y generará mil 300 empleos directos en el municipio. Afirmó que estos logros son producto de la coordinación con autoridades municipales y el sector empresarial.

El mandatario recordó que su administración mantiene presencia permanente en las distintas regiones del estado, llevando infraestructura, programas sociales y estrategias de seguridad que han convertido a Coahuila en la frontera más segura del país y en el segundo estado con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional.

“Monclova y la región Centro Desierto son más grandes que cualquier partido político. Aquí vamos pa’ delante, con rumbo y acuerdos que construyen”, afirmó Jiménez.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal agradeció el apoyo estatal y resaltó avances en seguridad, infraestructura, desarrollo económico y obra social.

También, como muestra de unidad, alcaldes y alcaldesas de la región entregaron simbólicamente sus informes al gobernador, consolidando un frente común por el progreso regional.

Temas


Proyectos
inversiones

Localizaciones


Monclova

