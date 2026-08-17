Hombre de 28 años es hospitalizado tras intoxicación con medicamentos en Monclova

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    Hombre de 28 años es hospitalizado tras intoxicación con medicamentos en Monclova
    El hombre fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS para recibir atención médica especializada. ARCHIVO

Familiares encontraron al hombre en malas condiciones dentro de su domicilio y solicitaron auxilio durante la mañana de este lunes

MONCLOVA, Coah.- Un hombre de 28 años fue trasladado de emergencia a la Clínica 7 del IMSSM de Monclova, Coahuila, luego de presentar una aparente intoxicación por medicamentos controlados dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Cañada Sur.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este lunes, en una vivienda localizada sobre la calle Fertilizantes número 1124, de la colonia Canadá Norte, donde familiares encontraron a Manuel Martínez en malas condiciones y con un marcado estado de somnolencia, por lo que solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia.

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De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría manifestado a sus familiares que ingirió clonazepam y otros medicamentos en una cantidad que habría comprometido su estado de salud. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado públicamente la cantidad ni se han detallado cuáles fueron los demás fármacos consumidos.

Al domicilio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes le brindaron atención prehospitalaria y realizaron las maniobras necesarias para estabilizarlo.

Debido a las condiciones que presentaba, los socorristas determinaron que requería atención médica especializada y lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó bajo cuidado del personal médico.

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Las autoridades tomaron conocimiento del caso, mientras familiares permanecían a la espera de información sobre su evolución. Hasta el reporte disponible no se había informado oficialmente sobre su estado de salud posterior al ingreso hospitalario ni se habían establecido públicamente las circunstancias que llevaron al consumo de los medicamentos.

La información publicada en diferentes medios regionales maneja como aparente intoxicación y refieren que el joven manifestó haber ingerido los fármacos; por ello, la conclusión sobre la intención del consumo deberá esperar al reporte de la investigación oficial.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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