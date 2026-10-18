Huye en cuatrimoto tras atropellar y arrastrar a un hombre en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó lesionado luego de que el conductor de una cuatrimoto presuntamente lo atropellara y arrastrara al intentar escapar tras chocar contra su automóvil, en hechos ocurridos la tarde del viernes en la colonia Primera de Mayo, en Monclova. El caso fue expuesto por familiares de la víctima mediante una publicación en redes sociales, en la que solicitaron ayuda para identificar y localizar al presunto responsable, quien abandonó el lugar sin hacerse cargo de lo ocurrido.

Según la versión de los afectados, el percance ocurrió alrededor de las 13:30 horas sobre la calle Juan Antonio de la Fuente. El conductor de una cuatrimoto negra con rojo circulaba a exceso de velocidad y, al intentar incorporarse a la calle del Estudiante, perdió el control y chocó contra un Mitsubishi Mirage G4 negro. Tras el impacto, el propietario del automóvil habría intentado llegar a un acuerdo con el joven para resolver los daños. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, el conductor de la cuatrimoto decidió huir y, durante la maniobra, arrolló al afectado y lo arrastró varios metros. La víctima presentó lesiones en el brazo derecho y en el costado derecho del abdomen. El presunto responsable continuó su recorrido por la calle Salvador Ruiz, donde sus familiares perdieron su rastro. Los denunciantes describieron al conductor como un joven que vestía pantalón de mezclilla, sudadera blanca y gorra. También precisaron que viajaba en una cuatrimoto negra con rojo, características que difundieron para facilitar su identificación.

La familia señaló que busca resolver el caso de manera pacífica y que cuenta con algunos datos que podrían contribuir a identificar al involucrado. Por ello, pidió a la ciudadanía compartir cualquier información que permita localizarlo y que responda por las lesiones y los daños materiales. Las personas que tengan información pueden comunicarse al teléfono 866 111 7507. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a la versión difundida por los familiares de la víctima. (Con información de medios locales)