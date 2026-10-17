Monclova: Crece la desilusión tras fallida subasta de AHMSA, dice el obispo Hilario González

Luego de que ningún postor depositara la garantía de seriedad superior a los 56 millones de dólares requerida para participar en el proceso, el representante de la Diócesis de Saltillo reconoció que las expectativas de los obreros se vinieron abajo, dejando sentimientos de enojo, desesperación e incertidumbre entre quienes llevan años esperando una solución.

MONCLOVA, COAH.- La falta de resultados positivos en la subasta de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) ha profundizado la desilusión de los trabajadores que esperaban una oportunidad para recuperar sus salarios, finiquitos y prestaciones pendientes, situación que el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, calificó como frustrante y dolorosa.

“La ilusión terminó en desilusión y los sentimientos propios de la desilusión, pues frustración, enojo, desesperación”, expresó.

El Obispo señaló que, ante lo ocurrido, existe entre los trabajadores la percepción de que lo que parecía una oportunidad real para avanzar terminó por convertirse en una promesa incumplida.

“Desgraciadamente, la percepción que yo noto es como que fue una burla, como fue un engaño”, manifestó al referirse a la decepción que deja el resultado de la subasta.

González García reconoció que es difícil pedirles a los obreros que mantengan la esperanza cuando nuevamente ven frustradas sus expectativas; sin embargo, los llamó a no dejarse consumir por esos sentimientos y a continuar buscando una respuesta a su situación.

“Seguir poniendo la confianza en Dios, hacer lo que está en su parte, lo que han estado haciendo de manifestarse, de ir con las autoridades, de pedir una atención especial a su situación”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a quienes tienen en sus manos las decisiones sobre el futuro de la siderúrgica para que no pierdan de vista las necesidades de los trabajadores y sus familias, quienes siguen enfrentando las consecuencias de la crisis de AHMSA.

“Que se acuerden de ellos”, pidió el Obispo, al insistir en que los obreros necesitan atención y una respuesta ante los adeudos laborales que permanecen sin resolverse.

Finalmente, lamentó que una posibilidad que generó expectativas de solución haya terminado en una nueva decepción y reiteró que, aunque la situación es triste y frustrante, es necesario mantener la confianza y continuar exigiendo que se atiendan las necesidades de quienes durante años han esperado el pago de lo que les corresponde.