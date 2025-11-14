Identifican restos de joven desaparecido en 2012, en Monclova

Monclova
/ 14 noviembre 2025
    Identifican restos de joven desaparecido en 2012, en Monclova
    La Fiscalía de Personas Desaparecidas informó que el proceso siguió protocolos de acompañamiento. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Tras casi trece años de búsqueda, la familia de Mario Alberto Torres recibió la confirmación forense que permitió la restitución digna de sus restos

MONCLOVA, COAH.- Tras casi 13 años de búsqueda y de insistencia por obtener respuestas, la familia de Mario Alberto Torres recibió finalmente la confirmación que puso fin a una larga y dolorosa espera. Los restos del joven, desaparecido el 11 de junio de 2012 cuando tenía 24 años, fueron identificados luego de un extenso trabajo forense realizado por instituciones especializadas.

La noticia fue dada a conocer por la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que destacó que este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y personal de la propia Fiscalía.

Mediante análisis científicos, estudios genéticos y metodologías especializadas, se concluyó que los restos recuperados correspondían a Mario Alberto, lo que permitió su entrega digna a la familia.

Las autoridades detallaron que la restitución se realizó bajo un protocolo de acompañamiento, en el que psicólogos y personal capacitado brindaron apoyo a los familiares, quienes durante más de una década mantuvieron viva la búsqueda y la exigencia de justicia.

La Fiscalía General del Estado reiteró que el caso de Mario Alberto subraya la importancia de fortalecer los procesos de identificación, así como la necesidad de continuar impulsando el trabajo conjunto entre instituciones nacionales e internacionales para avanzar en la localización de personas desaparecidas.

Además, recordó que cientos de familias en la región centro de Coahuila siguen en espera de noticias sobre sus seres queridos, por lo que aseguró que los esfuerzos no se detendrán y que se mantiene el compromiso de agilizar los mecanismos de búsqueda e identificación.

La identificación de Mario Alberto representa un paso significativo para su familia, que después de años de incertidumbre podrá iniciar un proceso de despedida con certeza, aunque el dolor de la ausencia persista

Temas


Desaparecidos
Familias
Restos óseos

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


Fiscalía de Personas Desaparecidas

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

