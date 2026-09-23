Informa Sindicato de la Industria Embotelladora sobre Reforma Laboral y jornada de 40 horas a sus trabajadores

Jorge Neira Sosa, secretario general sustituto del Sindicato de Embotelladores de la CTM, explicó que uno de los principales objetivos es que los trabajadores conozcan de primera mano las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y puedan participar informados en los procesos relacionados con sus contratos colectivos.

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de evitar desinformación entre los trabajadores y explicar los cambios que contempla la Reforma Laboral, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de la CTM mantiene reuniones de capacitación y orientación sobre las nuevas disposiciones, entre ellas la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas.

Señaló que la reducción de la jornada laboral será gradual hasta el año 2030, por lo que el sindicato ya analiza con el sector patronal los ajustes que serán necesarios para cumplir con la legislación, siempre buscando preservar las fuentes de empleo.

“Lo importante es que las compañeras y los compañeros, a través de sus dirigentes y en torno al contrato colectivo, estén debidamente informados para evitar cualquier tema que esté fuera de contexto y evitar, sobre todo, una desorientación hacia las y los trabajadores”, explicó.

Neira Sosa destacó que el sindicato también trabaja en la capacitación sobre las nuevas disposiciones laborales, así como en los acuerdos internacionales que deben ser considerados tanto por las organizaciones sindicales como por las empresas, entre ellos el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Indicó que uno de los principales retos de la reducción de la jornada estará en las áreas de reparto y ventas, debido a que requieren una organización distinta a la de los trabajadores que laboran en horarios fijos, como ocurre en almacén.

“Creemos que el gran reto vendrá precisamente en lo que es reparto, en ventas, y en eso nos estamos preparando”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que hasta el momento no se han presentado abusos o conflictos derivados de las modificaciones laborales entre los trabajadores que representa, y atribuyó esto a la relación que tradicionalmente han mantenido con las empresas del sector.

Aseguró además que actualmente no existen reajustes de personal entre los agremiados de la industria embotelladora en la región.

“No, en ninguno de los casos. Sobre todo siempre manifestamos y creemos que la fuente de empleo es la que hay que defender y conservar”, puntualizó.

Explicó que las contrataciones dependen principalmente del comportamiento del mercado y del incremento en las ventas, por lo que cuando existe crecimiento en la demanda, las empresas consultan con los dirigentes sindicales para generar nuevas plazas.