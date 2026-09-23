Informa Sindicato de la Industria Embotelladora sobre Reforma Laboral y jornada de 40 horas a sus trabajadores

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Monclova
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    Informa Sindicato de la Industria Embotelladora sobre Reforma Laboral y jornada de 40 horas a sus trabajadores
    Dirigentes sindicales analizan con el sector patronal los ajustes necesarios ante la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas. LIDIET MEXICANO

El sindicato capacita a sus agremiados sobre la reducción gradual de la jornada laboral y otros cambios contemplados en la legislación

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de evitar desinformación entre los trabajadores y explicar los cambios que contempla la Reforma Laboral, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora de la CTM mantiene reuniones de capacitación y orientación sobre las nuevas disposiciones, entre ellas la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas.

Jorge Neira Sosa, secretario general sustituto del Sindicato de Embotelladores de la CTM, explicó que uno de los principales objetivos es que los trabajadores conozcan de primera mano las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y puedan participar informados en los procesos relacionados con sus contratos colectivos.

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Señaló que la reducción de la jornada laboral será gradual hasta el año 2030, por lo que el sindicato ya analiza con el sector patronal los ajustes que serán necesarios para cumplir con la legislación, siempre buscando preservar las fuentes de empleo.

“Lo importante es que las compañeras y los compañeros, a través de sus dirigentes y en torno al contrato colectivo, estén debidamente informados para evitar cualquier tema que esté fuera de contexto y evitar, sobre todo, una desorientación hacia las y los trabajadores”, explicó.

Neira Sosa destacó que el sindicato también trabaja en la capacitación sobre las nuevas disposiciones laborales, así como en los acuerdos internacionales que deben ser considerados tanto por las organizaciones sindicales como por las empresas, entre ellos el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo.

Indicó que uno de los principales retos de la reducción de la jornada estará en las áreas de reparto y ventas, debido a que requieren una organización distinta a la de los trabajadores que laboran en horarios fijos, como ocurre en almacén.

“Creemos que el gran reto vendrá precisamente en lo que es reparto, en ventas, y en eso nos estamos preparando”, afirmó.

El dirigente sindical sostuvo que hasta el momento no se han presentado abusos o conflictos derivados de las modificaciones laborales entre los trabajadores que representa, y atribuyó esto a la relación que tradicionalmente han mantenido con las empresas del sector.

Aseguró además que actualmente no existen reajustes de personal entre los agremiados de la industria embotelladora en la región.

“No, en ninguno de los casos. Sobre todo siempre manifestamos y creemos que la fuente de empleo es la que hay que defender y conservar”, puntualizó.

Explicó que las contrataciones dependen principalmente del comportamiento del mercado y del incremento en las ventas, por lo que cuando existe crecimiento en la demanda, las empresas consultan con los dirigentes sindicales para generar nuevas plazas.

$!Víctor Leija, secretario de Asuntos Económicos del Comité Nacional, participó en las reuniones de capacitación sobre las nuevas disposiciones laborales.
Víctor Leija, secretario de Asuntos Económicos del Comité Nacional, participó en las reuniones de capacitación sobre las nuevas disposiciones laborales. CORTESÍA

Neira Sosa consideró que la industria embotelladora mantiene una actividad constante debido a que produce y distribuye productos de consumo cotidiano, como refrescos, agua embotellada y cerveza.

El Sindicato de Embotelladores de la CTM mantiene contratos colectivos en diferentes regiones de Coahuila, entre ellas Saltillo, Torreón, Monclova y algunos municipios de la frontera.

A nivel estatal, representa aproximadamente entre 8 mil y 8 mil 500 trabajadores, de acuerdo con el dirigente.

En la reunión también participó Víctor Leija, secretario de Asuntos Económicos del Comité Nacional, coordinador estatal en Coahuila y secretario general de la Sección 216 del Sindicato de Embotelladores de la CTM en Monclova.

Ambos dirigentes insistieron en que la preparación y la información serán fundamentales para que los trabajadores conozcan sus derechos y para que la transición hacia las nuevas jornadas laborales se lleve a cabo mediante la negociación y sin poner en riesgo las fuentes de empleo.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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