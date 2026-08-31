Inicia ciclo escolar 2026-2027 con apoyos para estudiantes y escuelas en Monclova, Coahuila

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    Inicia ciclo escolar 2026-2027 con apoyos para estudiantes y escuelas en Monclova, Coahuila
    Estudiantes de la Secundaria General Número 1 de Monclova, Coahuila, recibieron útiles escolares y libros de texto durante el acto de inicio de clases de este lunes. CORTESÍA

La Secundaria General Número 1 Juan Gil González recibió dos equipos minisplit y tres escritorios; estudiantes recibieron útiles escolares y libros de texto

El inicio de ciclo escolar 2026-2027 arrancó este lunes con el pie derecho en Monclova, Coahuila, con la entrega de útiles escolares, libros de texto y mobiliario.

Autoridades municipales y estatales dieron inicio formal a este nuevo año, durante un evento realizado en la Escuela Secundaria General Número 1 “Juan Gil González”.

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En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, destacó que la educación es una de las principales prioridades del Gobierno de Coahuila, al ser una herramienta para generar mejores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Cepeda Boehringer señaló que de manera simultánea en los 38 municipios del estado se puso en marcha el ciclo escolar 2026-2027, con la entrega de paquetes de útiles escolares para estudiantes de educación inicial, especial, preescolar, primaria y secundaria, además de uniformes, zapatos y libros de texto.

“Estamos entrándole con todo para garantizar que los jóvenes cuenten con lo necesario para estudiar, aprender y alcanzar sus metas, y al mismo tiempo apoyar la economía familiar”, señaló Cepeda Boehringer.

Agregó que mediante la estrategia Impulso Educativo se fortalecen áreas como el aprendizaje del idioma inglés, educación dual, desarrollo socioemocional, internet, lectura, deporte y transporte escolar.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal Pérez resaltó que desde el Gobierno Municipal se continuará trabajando de manera coordinada con el Estado para mejorar las condiciones de las escuelas y generar espacios dignos para los estudiantes.

Durante el evento, destacó la entrega de dos aparatos minisplit para la Secundaria 1, como parte de un apoyo que contempla seis equipos para el plantel, que opera en los turnos matutino y vespertino.

El Presidente Municipal señaló que estas acciones forman parte del compromiso de su administración con la educación y con la construcción de mejores condiciones para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas.

También se realizó la entrega de tres escritorios destinados a áreas que requieren mobiliario, además de los útiles y libros de texto que fueron recibidos por estudiantes del plantel.

Durante el acto, el director de la Secundaria 1, Raúl Rizo Zaragoza, destacó que uno de los principales objetivos para este ciclo será fortalecer la comprensión lectora, mejorar el razonamiento matemático y reducir el rezago educativo.

Añadió que también se trabajará en temas de salud mental, convivencia y prevención de la deserción escolar, como parte de los retos establecidos durante el Consejo Técnico Escolar.

El director señaló que la institución, con más de 85 años de servicio, busca consolidarse como una escuela inclusiva, humanista y de calidad, promoviendo el pensamiento crítico, la cultura de paz, el uso responsable de las tecnologías y la participación activa de los estudiantes en su comunidad.

En representación de los alumnos, Lucía Rosalía Pérez Sillas agradeció el apoyo otorgado por las autoridades con la entrega de útiles escolares y libros de texto, al considerar que estos materiales representan una herramienta importante para comenzar el nuevo ciclo.

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“Cada inicio de clases representa la oportunidad de aprender de nuevo, descubrir nuestra capacidad, hacer nuevos amigos y acercarnos cada día más a lo que queremos ser”, expresó.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a estudiantes, padres de familia y docentes a trabajar de manera conjunta durante el nuevo ciclo escolar, con el objetivo de fortalecer el aprendizaje y brindar mayores oportunidades a las nuevas generaciones.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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