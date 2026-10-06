Intentan robar cajero y detienen a sospechoso en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La activación de una alarma permitió la intervención de las autoridades luego de que un hombre presuntamente causara daños a un cajero automático de Banco Afirme, ubicado en la Zona Centro de Monclova, en un hecho que es investigado como un posible intento de robo. El incidente fue reportado el pasado 3 de octubre, cuando se recibió el aviso sobre una persona que se encontraba manipulando y dañando el equipo bancario. Las cámaras de seguridad de la institución registraron las acciones del individuo y las alarmas se activaron durante el incidente.

La alerta generó la movilización de elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes acudieron hasta el sitio para verificar el reporte. Al arribar, localizaron el cajero con daños y aseguraron a un hombre señalado como probable responsable. Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro-Desierto, informó que el detenido fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. La autoridad ministerial deberá establecer cómo se produjeron los daños y determinar si las acciones del detenido estaban relacionadas con un intento de apoderarse del efectivo que se encontraba en el dispositivo. Como parte de las diligencias, la Fiscalía recaba los datos de prueba disponibles, entre ellos los registros obtenidos de las cámaras de seguridad, además de los elementos relacionados con los desperfectos ocasionados al cajero automático.

Lazo Chapa señaló que la investigación continúa en curso y que, una vez integrada la carpeta y agotada la etapa correspondiente, el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional. Será durante la audiencia de imputación cuando el Ministerio Público exponga ante un juez los datos de prueba relacionados con los hechos y la conducta que se atribuye al señalado. Por el momento, el hombre conserva la calidad de probable responsable, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica con base en los elementos que sean presentados por la Fiscalía. (Con información de medios locales)

Temas

Detenciones Robos Seguridad

Localizaciones

Monclova

