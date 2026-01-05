Intervienen fiesta clandestina y aseguran a siete menores en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un reporte ciudadano por ruido excesivo derivó en la intervención de autoridades municipales durante la madrugada del sábado en una quinta ubicada en la colonia Jardines del Montessori, en Monclova, donde se desarrollaba una reunión sin permisos y con la presencia de adolescentes en presunto estado de ebriedad y consumo de sustancias.

De acuerdo con la información disponible, vecinos del sector alertaron sobre el alto volumen de la música proveniente de un inmueble localizado en el cruce del bulevar Montessori y la calle Navidad. La denuncia motivó la movilización de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para verificar la situación.

Al ingresar al lugar, los oficiales constataron que la quinta no contaba con razón social ni con los permisos necesarios para operar como espacio para eventos o reuniones. Durante la revisión, se detectó la presencia de varios menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas y, de manera presunta, sustancias tóxicas, lo que derivó en la intervención inmediata.

Como resultado del operativo, siete jóvenes menores de edad fueron asegurados y trasladados a la comandancia municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador. Conforme al protocolo establecido, los adolescentes permanecieron bajo resguardo en espera de que sus padres o tutores acudieran a hacerse responsables de ellos.

De manera paralela, la Dirección de Alcoholes inició una carpeta de investigación para determinar las posibles responsabilidades administrativas derivadas del caso. Se informó que el inmueble habría sido rentado a menores de edad sin la supervisión de un adulto, situación que será analizada para establecer si el propietario incurrió en alguna falta o violación a la normativa vigente.

El hecho generó inquietud entre habitantes de la colonia Jardines del Montessori, quienes manifestaron su preocupación por la realización de reuniones clandestinas en la zona y solicitaron mayor vigilancia para prevenir incidentes similares, principalmente aquellos que involucren a menores de edad.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de intervenciones se realizan a partir de reportes ciudadanos y forman parte de las acciones para atender faltas administrativas y situaciones que puedan representar un riesgo para la integridad de los asistentes o para la tranquilidad de los vecinos.

Asimismo, se reiteró el llamado a madres y padres de familia para reforzar la supervisión sobre las actividades de sus hijos, especialmente durante fines de semana, con el objetivo de evitar que se vean involucrados en situaciones de riesgo o en eventos que carezcan de medidas de seguridad y autorización.

El caso continuará bajo revisión por las instancias correspondientes, mientras se determina la situación legal del inmueble y las posibles sanciones derivadas de la realización de la fiesta sin permisos y la participación de menores de edad.

