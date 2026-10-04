Intervienen siete calles de Monclova con obras de pavimento y agua

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    Intervienen siete calles de Monclova con obras de pavimento y agua
    La pavimentación de Manuel Ávila Camacho comenzó en la colonia Loma Linda. Tres líneas de agua potable fueron objeto de supervisiones finales durante la semana, en Monclova. CORTESÍA

Los trabajos incluyen una nueva pavimentación, tres líneas de agua y la revisión de otras tres vialidades

MONCLOVA, COAH.— Trabajos de pavimentación y agua potable en siete calles de seis sectores de Monclova fueron iniciados o supervisados durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre. Las intervenciones se encuentran en distintas etapas, desde el arranque hasta las revisiones finales.

En la colonia Loma Linda comenzó la pavimentación de la calle Manuel Ávila Camacho, en el tramo comprendido entre las vías del ferrocarril y Calle Cerrada. Este fue el inicio de obra reportado dentro de los recorridos encabezados por el alcalde Carlos Villarreal.

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Otros tres proyectos corresponden a líneas de agua potable. Las supervisiones finales se realizaron en la calle Hermanos Serdán, del fraccionamiento Francisco I. Madero; Eulalio Gutiérrez, de la colonia San Francisco, y Torreón, en la Zona Centro.

También se revisó la pavimentación de la calle 10, en la colonia Otilio Montaño. En José de las Fuentes, los recorridos abarcaron las calles Hidalgo y Ulises Dávila, donde se ejecutan trabajos con concreto hidráulico.

En estas dos últimas vialidades se verificaron los avances y el cumplimiento de la programación.

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Las obras forman parte de los proyectos municipales de infraestructura de 2026, que también incluyen espacios públicos e imagen urbana. De acuerdo con el Ayuntamiento, se desarrollan en coordinación con el Gobierno de Coahuila.

Villarreal señaló que se dará continuidad a las intervenciones en las colonias.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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