Jueza frena bases de subasta de AHMSA y pide cuentas sobre dinero de ventas

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Monclova
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    Jueza frena bases de subasta de AHMSA y pide cuentas sobre dinero de ventas
    La subasta de activos de Altos Hornos de México enfrenta un nuevo ajuste luego de la resolución emitida por un juzgado federal. CORTESÍA

Trabajadores permanecen a la espera de que los recursos disponibles sean destinados al pago de créditos laborales

MONCLOVA, COAH.- El proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) registró un nuevo ajuste, luego de que la jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ordenó modificar las Bases de Subasta presentadas por el Síndico, al considerar que no corresponden a lo que previamente había autorizado el Juzgado.

De acuerdo con el acuerdo emitido el 24 de julio, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez dispone de 72 horas para presentar unas nuevas bases que se apeguen a las condiciones aprobadas el pasado 2 de junio de 2026, ya que las entregadas incluían un procedimiento distinto, entre ellos la posible venta forzada de bienes de acreedores garantizados, situación que no fue autorizada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/revela-ahmsa-lista-de-creditos-laborales-trabajadores-senalan-las-primeras-inconformidades-AE22404334

La jueza Ruth Haggi Huerta García también ordenó que, en ese mismo plazo, se entregue un nuevo calendario del proceso de subasta, ajustado a las fechas autorizadas y considerando el periodo vacacional del Poder Judicial de la Federación.

Además, requirió a la Sindicatura informar, en un plazo de 10 días, cómo se han utilizado los recursos obtenidos por la venta de bienes de AHMSA y Minosa en México y Estados Unidos, operaciones que previamente fueron autorizadas por el propio Juzgado.

En caso de que aún exista dinero disponible producto de esas ventas, el síndico deberá presentar un plan de pago para los acreedores preferentes, principalmente los trabajadores, quienes tienen prioridad en el cobro de sus créditos laborales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-extrabajadores-de-ahmsa-advierten-nuevas-protestas-si-no-se-publica-convocatoria-para-la-subasta-LG22350649

Con este acuerdo, el Juzgado busca que el proceso de venta de la Unidad Productiva continúe conforme a las reglas previamente establecidas y que exista claridad sobre el destino de los recursos obtenidos, así como la posibilidad de destinarlos al pago de los trabajadores afectados por el concurso mercantil.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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