Localizan sin vida a hombre de 34 años en Frontera

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    Localizan sin vida a hombre de 34 años en Frontera
    Daniel ‘N’, de 34 años, fue localizado sin vida este domingo en la colonia Occidental, de Frontera, Coahuila. CORTESÍA

Una hermana realizó el hallazgo y pidió ayuda; paramédicos acudieron al domicilio y confirmaron el fallecimiento

FRONTERA, COAH.- Un hombre identificado como Daniel “N”, de 34 años, fue localizado sin vida este domingo 18 de octubre dentro de su domicilio en la colonia Occidental, en Frontera, Coahuila. Su hermana realizó el hallazgo al regresar a la vivienda y solicitó ayuda, lo que movilizó a paramédicos y personal de la Fiscalía General del Estado.

El aviso fue recibido a través del sistema C4, con referencia a las calles Privada Ferrocarril y Oaxaca. En el reporte se pidió la presencia de los cuerpos de emergencia para revisar a una persona que aparentemente ya no presentaba signos vitales.

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De acuerdo con la información inicial de las corporaciones, una hermana del fallecido explicó que acababa de regresar de la iglesia cuando lo encontró en el baño del domicilio. Tras advertir la situación, buscó el apoyo de otro de sus hermanos y solicitaron la intervención de los servicios médicos.

Paramédicos de Frontera acudieron a bordo de la ambulancia 5109, bajo el mando de Luis Patoni. Los socorristas realizaron la valoración del hombre y confirmaron que había fallecido en el lugar.

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La atención del reporte se concentró en la vivienda de la calle Privada Ferrocarril, donde los elementos que acudieron se entrevistaron con la familia para conocer las circunstancias del hallazgo.

Posteriormente llegó personal de la Fiscalía General del Estado, que tomó conocimiento del caso y se hizo cargo de las actuaciones ministeriales. Los agentes iniciaron las diligencias para documentar lo ocurrido e integrar la información recabada en el domicilio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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