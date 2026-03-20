Madre salva a sus tres hijas de camioneta en llamas, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia y terror se vivieron la mañana de este viernes, luego de que una camioneta comenzara a incendiarse repentinamente mientras circulaba por la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del parque Xochipilli 1. De acuerdo con los primeros reportes, la conductora —una madre de familia— se percató de que del vehículo comenzaba a salir humo, lo que en cuestión de segundos se transformó en llamas que amenazaban con envolver la unidad por completo, en la transitada vialidad de Monclova.

Sin perder tiempo, y en medio del pánico, la mujer detuvo la marcha y descendió rápidamente para rescatar a sus tres hijas, quienes viajaban con ella. Testigos señalaron que la escena fue alarmante, pues el fuego avanzaba con rapidez, generando temor entre quienes se encontraban en la zona. Sin embargo, la reacción inmediata de la madre fue clave para evitar una tragedia mayor, logrando poner a salvo a las menores antes de que la situación se saliera de control.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio tras el reporte de emergencia y trabajaron intensamente para sofocar el incendio. A pesar de sus esfuerzos, la camioneta fue consumida en su totalidad, quedando prácticamente reducida a cenizas. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el susto y la tensión vividos dejaron una fuerte impresión tanto en la familia como en quienes presenciaron el incidente. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que no se descarta una posible falla mecánica. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente sus vehículos para prevenir este tipo de situaciones.

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