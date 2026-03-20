Madre salva a sus tres hijas de camioneta en llamas, en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 20 marzo 2026
    Madre salva a sus tres hijas de camioneta en llamas, en Monclova

El humo que emanaba del cofre en segundos se convirtió en fuego, lo que obligó a la mujer a detener la marcha y poner a salvo a sus hijas

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia y terror se vivieron la mañana de este viernes, luego de que una camioneta comenzara a incendiarse repentinamente mientras circulaba por la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del parque Xochipilli 1.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora —una madre de familia— se percató de que del vehículo comenzaba a salir humo, lo que en cuestión de segundos se transformó en llamas que amenazaban con envolver la unidad por completo, en la transitada vialidad de Monclova.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fuego-arrasa-casa-y-cobra-la-vida-de-una-familia-en-monclova-LK19640694

Sin perder tiempo, y en medio del pánico, la mujer detuvo la marcha y descendió rápidamente para rescatar a sus tres hijas, quienes viajaban con ella.

Testigos señalaron que la escena fue alarmante, pues el fuego avanzaba con rapidez, generando temor entre quienes se encontraban en la zona.

Sin embargo, la reacción inmediata de la madre fue clave para evitar una tragedia mayor, logrando poner a salvo a las menores antes de que la situación se saliera de control.

$!Se desconocen las causas que originaron el incendio que consumió la camioneta.
Se desconocen las causas que originaron el incendio que consumió la camioneta. LIDIET MEXICANO

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio tras el reporte de emergencia y trabajaron intensamente para sofocar el incendio.

A pesar de sus esfuerzos, la camioneta fue consumida en su totalidad, quedando prácticamente reducida a cenizas.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el susto y la tensión vividos dejaron una fuerte impresión tanto en la familia como en quienes presenciaron el incidente.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el fuego, por lo que no se descarta una posible falla mecánica. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a revisar periódicamente sus vehículos para prevenir este tipo de situaciones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


incendios

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Carrera con ventaja

Morena: Carrera con ventaja
true

Mirador 20/03/2026
true

POLITICÓN: ¿Es legal cobrar estacionamiento en plazas de Coahuila? Reviven debate en el Congreso
El tramo contempla la ampliación a cuatro carriles para mejorar la movilidad.

Proyectan concluir ampliación de la carretera Saltillo-Derramadero en octubre
En medio de advertencias sobre una crisis energética sin precedentes y una creciente sensación de pánico en las capitales del mundo, los funcionarios israelíes desestimaron la afirmación de Donald Trump de que su ataque al yacimiento de gas no había sido coordinado con Washington.

Irán afirma que no mostrará ‘ninguna restricción’ si la infraestructura energética vuelve a ser atacada
Saraperos de Saltillo implementará el sistema mycashless en el Estadio Francisco I. Madero para agilizar compras de alimentos, bebidas y productos oficiales durante la temporada 2026.

¡Adiós al efectivo! Saraperos estrena pagos mycashless en el Estadio Madero para la temporada 2026 en Saltillo
El Departamento de Justicia ha presionado a los principales fiscales para que presenten casos contra los manifestantes.

El Departamento de Justicia de EU presiona para procesar a los manifestantes
El presidente del gobierno español confia que España corra menos riezgo a la alza de los precios del petroleo y gas provocados por la guerra en Irán, ya que el pais ha transicionado rapidamente a energias renovables.

España confía en sus renovables ante el aumento del precio de los combustibles