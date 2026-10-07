Manolo Jiménez: ‘La señal celestial es el pago de la garantía’; si se concreta la venta de AHMSA sería ‘la mejor noticia del año’

MONCLOVA, COAH.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas señaló que existen “síntomas extraños” en el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), ante la incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos económicos asumidos por el único postor interesado en adquirir la acerera. Esto luego de que el empresario Arturo Domínguez, propietario de CIESA, asegurara que pagaría mil 400 millones de dólares por AHMSA; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado el depósito de la garantía de seriedad por más de 56 millones de dólares ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Jiménez Salinas indicó que el plazo para cubrir dicha garantía vence el próximo 13 de octubre, por lo que será hasta entonces cuando pueda existir una señal concreta sobre la continuidad de la operación. “Digamos que la señal celestial o divina, hablando en materia económica, es el pago de la garantía”, expresó. El mandatario estatal reconoció que existen dudas relacionadas con la capacidad económica del postor, entre ellas aspectos sobre el capital contable de la empresa y su capacidad para hacer frente al compromiso de mil 400 millones de dólares. “Hay ciertos síntomas algo extraños”, reiteró, aunque aclaró que el Gobierno de Coahuila mantiene sus mejores deseos para que la operación se concrete. Explicó que el depósito de la garantía representaría el primer paso, pero que la operación solo podrá considerarse concretada cuando se cubran los mil 400 millones de dólares comprometidos. Aseguró que desde el Gobierno estatal dan “las mejores vibras” y hacen “los mejores votos” para que el proceso avance.

Manolo Jiménez afirmó que el Gobierno del Estado está al 100 por ciento con los trabajadores de AHMSA y reconoció la incertidumbre entre miles de familias de la Región Centro que dependen de la recuperación de la empresa. “Si el Gobierno del Estado tuviera el dinero ya lo hubiéramos comprado nosotros”, afirmó. El gobernador pidió esperar a que se cumplan los plazos y reiteró que, en caso de que la operación no llegue a buen puerto y existiera mala fe detrás del proceso, los coahuilenses “vamos a hablar fuerte”. “Una cosa es que nadie se haya registrado y otra cosa es que estén buscando hacer algo que es indebido”, advirtió. Finalmente, reiteró que esperan que se deposite la garantía el 13 de octubre y posteriormente los mil 400 millones de dólares, lo que, dijo, sería “la mejor noticia del año”.

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