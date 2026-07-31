Más de 170 menores participan en cursos de verano en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Más de 170 niñas y niños participan en los Cursos de Verano 2026 que desarrolla el Gobierno Municipal de Monclova en bibliotecas municipales y la Casa de las Artes, con actividades enfocadas en el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo integral durante el periodo vacacional. Los cursos buscan ofrecer espacios seguros y recreativos para las familias monclovenses, mediante talleres que combinan formación, cultura, actividad física y convivencia.

En las Bibliotecas Municipales participan 90 niñas y niños en actividades que comenzaron el 20 de julio y concluirán el 14 de agosto. El programa contempla lectura, manualidades, juegos y convivencia, además de talleres como “Futbol: el juego que todos juegan”, “¿Quién teme al Lobo Feroz?”, “Me lees lo mismo que un libro” y “Preguntas al estante”. ARTE, MÚSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA Por su parte, la Casa de las Artes reúne a 80 participantes en turnos matutino y vespertino, del 20 de julio al 7 de agosto.

La oferta incluye artes visuales, dibujo, acuarela, paisajes y retratos creativos, así como gimnasia, danzón, mambo y cha cha chá. También se desarrolla un paquete de verano musical con talleres de guitarra, canto, batería, percusiones y reciclaje musical, ampliando las alternativas para que las niñas y los niños exploren distintas disciplinas y habilidades.

El alcalde Carlos Villarreal señaló que el objetivo es que la niñez aproveche el periodo vacacional mediante actividades que permitan aprender, desarrollar nuevas habilidades y convivir en entornos seguros. “Queremos que nuestras niñas y niños aprovechen sus vacaciones aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades y conviviendo en entornos seguros. Seguiremos impulsando programas que fortalezcan su formación y les permitan descubrir sus talentos”, expresó.

BUSCAN FORTALECER EL DESARROLLO INFANTIL El programa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer alternativas dirigidas al desarrollo integral de la niñez. La administración municipal señaló que mantendrá el trabajo coordinado para generar oportunidades de desarrollo infantil mediante la educación, la cultura y la convivencia.