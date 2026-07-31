Más de 170 menores participan en cursos de verano en Monclova

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    Más de 170 menores participan en cursos de verano en Monclova
    Más de 170 niñas y niños participan en los Cursos de Verano 2026 organizados por el Gobierno Municipal de Monclova. CORTESÍA

Bibliotecas municipales y Casa de las Artes ofrecen talleres de lectura, música, disciplinas artísticas y actividades recreativas durante las vacaciones

MONCLOVA, COAH.- Más de 170 niñas y niños participan en los Cursos de Verano 2026 que desarrolla el Gobierno Municipal de Monclova en bibliotecas municipales y la Casa de las Artes, con actividades enfocadas en el aprendizaje, la creatividad y el desarrollo integral durante el periodo vacacional.

Los cursos buscan ofrecer espacios seguros y recreativos para las familias monclovenses, mediante talleres que combinan formación, cultura, actividad física y convivencia.

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En las Bibliotecas Municipales participan 90 niñas y niños en actividades que comenzaron el 20 de julio y concluirán el 14 de agosto. El programa contempla lectura, manualidades, juegos y convivencia, además de talleres como “Futbol: el juego que todos juegan”, “¿Quién teme al Lobo Feroz?”, “Me lees lo mismo que un libro” y “Preguntas al estante”.

ARTE, MÚSICA Y ACTIVIDAD FÍSICA

Por su parte, la Casa de las Artes reúne a 80 participantes en turnos matutino y vespertino, del 20 de julio al 7 de agosto.

$!En la Casa de las Artes se imparten talleres de artes visuales, música, danza, gimnasia y otras disciplinas.
En la Casa de las Artes se imparten talleres de artes visuales, música, danza, gimnasia y otras disciplinas. CORTESÍA

La oferta incluye artes visuales, dibujo, acuarela, paisajes y retratos creativos, así como gimnasia, danzón, mambo y cha cha chá.

También se desarrolla un paquete de verano musical con talleres de guitarra, canto, batería, percusiones y reciclaje musical, ampliando las alternativas para que las niñas y los niños exploren distintas disciplinas y habilidades.

$!Las Bibliotecas Municipales ofrecen actividades de lectura, manualidades, juegos y convivencia para 90 participantes.
Las Bibliotecas Municipales ofrecen actividades de lectura, manualidades, juegos y convivencia para 90 participantes. CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal señaló que el objetivo es que la niñez aproveche el periodo vacacional mediante actividades que permitan aprender, desarrollar nuevas habilidades y convivir en entornos seguros.

“Queremos que nuestras niñas y niños aprovechen sus vacaciones aprendiendo, desarrollando nuevas habilidades y conviviendo en entornos seguros. Seguiremos impulsando programas que fortalezcan su formación y les permitan descubrir sus talentos”, expresó.

$!El alcalde Carlos Villarreal impulsa programas para fortalecer la educación infantil.
El alcalde Carlos Villarreal impulsa programas para fortalecer la educación infantil. CORTESÍA

BUSCAN FORTALECER EL DESARROLLO INFANTIL

El programa forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno Municipal para fortalecer alternativas dirigidas al desarrollo integral de la niñez.

La administración municipal señaló que mantendrá el trabajo coordinado para generar oportunidades de desarrollo infantil mediante la educación, la cultura y la convivencia.

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