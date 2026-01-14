Migrantes cubanos hacen escala forzada en Monclova por el frío; pero mantienen sus sueños (video)

Monclova
/ 14 enero 2026
    Migrantes cubanos hacen escala forzada en Monclova por el frío; pero mantienen sus sueños (video)
    Migrantes cubanos reciben resguardo en instalaciones de Protección Civil en Monclova ante el descenso de temperatura. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Un grupo encuentra refugio temporal ante las bajas temperaturas, mientras continúan su búsqueda de una vida mejor y escapan de una dictadura que los empobrece

MONCLOVA, COAH.- El descenso de temperatura en Monclova obligó a un grupo de migrantes cubanos a interrumpir su camino y buscar refugio temporal.

Con pocas pertenencias y el cansancio acumulado de meses de travesía, encontraron resguardo en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos, donde fueron protegidos de las bajas temperaturas.

Entre ellos se encuentra Ihosvani Prats Betancourt, originario de La Habana, quien dejó su país hace siete meses en busca de una vida distinta. Atrás quedaron su familia y una realidad marcada —dice— por la falta de libertades y oportunidades.

“Estamos atravesando México buscando un lugar donde podamos trabajar y vivir con libertad. Venimos de un país con dictadura, donde no hay libertad de expresión ni de trabajo”, relata con voz cansada, pero firme.

Su familia permanece en Cuba, enfrentando carencias cotidianas. “El pueblo está abandonado. Solo tenemos dos horas de luz al día, no hay beneficios ni oportunidades, todo es para el gobierno”, comenta, con la esperanza de algún día poder ayudar a los suyos desde otro lugar.

El trayecto ha estado lleno de dificultades: pérdida de pertenencias, hambre y noches de frío. Sin embargo, Ihosvani destaca que lo esencial ha sido mantenerse con vida. “Las cosas materiales se pierden, pero seguimos vivos. Tenemos la voluntad de salir adelante”, afirma.

$!Ihosvani Prats Betancourt, originario de La Habana, relata cómo la dictadura cubana los ahoga.
Ihosvani Prats Betancourt, originario de La Habana, relata cómo la dictadura cubana los ahoga. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

También reconoce el apoyo recibido en México durante su paso por el país. “Me siento orgulloso de este país y de los mexicanos. Nos han tratado con respeto. Como en todos lados hay de todo, pero la experiencia ha sido buena”, expresa.

Licenciado en hotelería y turismo, confía en que su preparación le abra una oportunidad para empezar de nuevo. Mientras tanto, el refugio en Monclova significa más que un techo: es una pausa necesaria para recuperar fuerzas y continuar el camino.

Por ahora, el frío los obligó a detenerse, aunque la esperanza sigue caminando con ellos.

Temas


Albergues
Frente Frío
Migrantes

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

