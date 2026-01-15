Monclova anota ‘gol económico’; será sede de torneos estatal y nacional de futbol

MONCLOVA, COAH.- Monclova será sede de importantes competencias de futbol a nivel estatal y nacional durante los próximos meses, lo que generará una derrama económica estimada en 8 millones de pesos y fortalecerá el posicionamiento de la ciudad como destino de turismo deportivo.

El anuncio se realizó en rueda de prensa encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el director de Deportes de Monclova, Daniel Alejandro Morales Rincón, y el presidente de la Asociación de Futbol de Coahuila, Juan Elizalde Vallejo.

TE PUEDE INTERESAR: Lanzan en Coahuila convocatoria Posible 2026 para impulsar el emprendimiento

El Torneo Estatal de Futbol se llevará a cabo del mañana viernes 16 al domingo 18 de enero, con la participación de las categorías Juvenil Sub-14, Sub-16 e Infantil Sub-11, esta última en modalidad mixta.

En esta fase competirán equipos provenientes de Acuña, Piedras Negras, Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, y los campeones de cada categoría obtendrán su pase al certamen nacional.