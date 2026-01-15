Monclova anota ‘gol económico’; será sede de torneos estatal y nacional de futbol
Las competencias dejarán una derrama estimada en 8 millones de pesos y fortalecerán el turismo deportivo en la región Centro de Coahuila
MONCLOVA, COAH.- Monclova será sede de importantes competencias de futbol a nivel estatal y nacional durante los próximos meses, lo que generará una derrama económica estimada en 8 millones de pesos y fortalecerá el posicionamiento de la ciudad como destino de turismo deportivo.
El anuncio se realizó en rueda de prensa encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el director de Deportes de Monclova, Daniel Alejandro Morales Rincón, y el presidente de la Asociación de Futbol de Coahuila, Juan Elizalde Vallejo.
El Torneo Estatal de Futbol se llevará a cabo del mañana viernes 16 al domingo 18 de enero, con la participación de las categorías Juvenil Sub-14, Sub-16 e Infantil Sub-11, esta última en modalidad mixta.
En esta fase competirán equipos provenientes de Acuña, Piedras Negras, Monclova, Ramos Arizpe, Saltillo y Torreón, y los campeones de cada categoría obtendrán su pase al certamen nacional.
Asimismo, se confirmó que Monclova será sede del Torneo Nacional de Futbol Sub-16, programado del 27 de marzo al 1 de abril de 2026, con la participación de selecciones de diversos estados del país.
Las autoridades municipales destacaron que estos eventos forman parte de una estrategia de diversificación económica, al detonar beneficios directos en la ocupación hotelera, el sector restaurantero y el comercio local.
Finalmente, se reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez, así como el trabajo coordinado con la Secretaría de Turismo de Coahuila, encabezada por Cristina Amezcua; el Instituto Estatal del Deporte, dirigido por Antonio Cepeda Licón; y la Asociación de Futbol de Coahuila, para consolidar a Monclova como sede de competencias deportivas de alto nivel.