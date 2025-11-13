Monclova avanza en la rehabilitación de calles: arranca obra en San Miguel

MONCLOVA, COAH.- El Ayuntamiento de Monclova dio inicio a los trabajos de recarpeteo en la calle San Miguel, en la Zona Centro, como parte del programa de rehabilitación de vialidades que se realiza en coordinación con el Gobierno del Estado.

El alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que la obra contempla el fresado de 3 mil 300 metros cuadrados de asfalto, la aplicación de 3 mil 300 litros de emulsión, la colocación de 165 metros cúbicos de carpeta asfáltica nueva y la rehabilitación de 660 metros lineales de cordón de concreto.

Los trabajos concluirán en un plazo de tres días, con el objetivo de afectar lo menos posible a vecinos y comercios de la zona.

“Estas acciones mejoran la seguridad y la movilidad de los ciudadanos. Seguimos trabajando junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas para atender las vialidades de Monclova”, expresó el alcalde.

Habitantes del sector reconocieron el cumplimiento del compromiso y destacaron que la pavimentación representa una mejora significativa para su vida cotidiana y el tránsito en el área.

Finalmente, Villarreal Pérez reiteró que su administración continuará gestionando recursos estatales y federales para ampliar el programa de recarpeteo y modernización de calles en distintos puntos del municipio.