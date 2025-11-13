Coahuila: sin novedades en órganos locales para pilotos de voto por internet

Los órganos electorales en Coahuila no han tenido novedades sobre las posibilidades que se han abierto desde las comisiones del Instituto Nacional Electoral para implementar la modalidad del voto electrónico en las elecciones del año siguiente.

Fue el pasado miércoles cuando la Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral descartó la posibilidad de implementar esta modalidad de voto durante las elecciones de 2027, al considerar que faltan diversas normativas para que se pueda desarrollar adecuadamente.

Aunque el tema se ha venido tocando en las comisiones del INE, todavía no existe una discusión más amplia ante el Consejo General.

Sin embargo, durante la última sesión, la misma comisión abrió la posibilidad de que se realicen pruebas piloto durante la elección de Coahuila en 2027, dentro del marco del voto anticipado.

Al respecto, VANGUARDIA consultó al Instituto Electoral de Coahuila, que informó que hasta la fecha no se ha presentado algún tipo de información consecuente de las decisiones o propuestas de las comisiones del INE, y hasta donde se sabía, existía la posibilidad de que se realizara inicialmente un estudio, aunque tampoco se tienen novedades del mismo.

En ese sentido, el Instituto Nacional, en su junta local de Coahuila, también advirtió que el tema aún se encuentra al interior del Consejo General y que hasta la fecha no les han dado mayor información.