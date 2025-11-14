Monclova blindará áreas comerciales durante el Buen Fin

MONCLOVA, COAH.- Ante el incremento de la actividad comercial que traerá el “Buen Fin”, el Gobierno Municipal de Monclova puso en marcha un operativo especial de seguridad para mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad.

El despliegue estará a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el comandante Gabriel Santos. Las patrullas realizarán rondines constantes en los principales corredores comerciales, mientras que elementos municipales reforzarán la vigilancia en la Zona Centro y en puntos considerados estratégicos para prevenir cualquier incidente.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: refuerzan control a ambulantes en la temporada guadalupana

Al operativo se suman corporaciones estatales como la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Civil de Coahuila (PCC), la Policía de Acción y Reacción (PAR) y el Grupo de Reacción Centro (GRC), con el objetivo de fortalecer la presencia policial durante este fin de semana de alta afluencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Carlos Villarreal Pérez reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar seguridad y confianza a quienes realizarán sus compras durante el “Buen Fin”.