Monclova blindará áreas comerciales durante el Buen Fin

Monclova
/ 14 noviembre 2025
    Elementos municipales y estatales realizan rondines en zonas de mayor afluencia por el Buen Fin. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Seguridad Pública y cuerpos estatales unirán esfuerzos para mantener el orden este fin de semana

MONCLOVA, COAH.- Ante el incremento de la actividad comercial que traerá el “Buen Fin”, el Gobierno Municipal de Monclova puso en marcha un operativo especial de seguridad para mantener el orden y la tranquilidad en la ciudad.

El despliegue estará a cargo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, encabezada por el comandante Gabriel Santos. Las patrullas realizarán rondines constantes en los principales corredores comerciales, mientras que elementos municipales reforzarán la vigilancia en la Zona Centro y en puntos considerados estratégicos para prevenir cualquier incidente.

Al operativo se suman corporaciones estatales como la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Policía Civil de Coahuila (PCC), la Policía de Acción y Reacción (PAR) y el Grupo de Reacción Centro (GRC), con el objetivo de fortalecer la presencia policial durante este fin de semana de alta afluencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal que encabeza Carlos Villarreal Pérez reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada para brindar seguridad y confianza a quienes realizarán sus compras durante el “Buen Fin”.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

POLITICÓN: Las ventajas que tiene Saltillo frente a Monterrey en materia aérea

Política artificial

