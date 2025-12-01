Monclova cierra el año con más de 700 mdp ejercidos; infraestructura concentró 466 mdp

MONCLOVA, COAH.- El alcalde Carlos Villarreal Pérez presentará este martes el balance de inversión correspondiente a su primer año de gobierno, periodo en el que Monclova ejerció más de 700 millones de pesos, de los cuales 466 millones fueron destinados a obras de infraestructura vial, educativa y deportiva.

Villarreal detalló que una de las partidas más relevantes corresponde a la rehabilitación del Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde se aplicaron 151 millones de pesos, una intervención que busca agilizar la movilidad y disminuir riesgos en una de las arterias más utilizadas por el transporte de carga.

TE PUEDE INTERESAR: Emboscan a policías en Monclova; operativo termina con una quinta clausurada y ocho arrestos

La administración municipal destinó 221 millones de pesos a obra pública, lo que se refleja en pavimentaciones, adecuaciones urbanas y mejoras en distintos sectores de la ciudad.

A estos recursos se suman más de 70 millones de pesos invertidos en proyectos adicionales, entre ellos infraestructura educativa, como la construcción de la techumbre en el CBTis 36, la rehabilitación de la escuela Suzanne Lou Pape en la colonia Elsa Hernández, así como trabajos de mejora en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha y otros espacios comunitarios.

El alcalde señaló que su primer informe permitirá transparentar la distribución del gasto y mostrar el avance físico de cada proyecto.

“Cerraremos el año informando a la ciudadanía que Monclova ejerció 466 millones de pesos en obras que están transformando la ciudad”, afirmó.

Villarreal Pérez agregó que a los 466 millones aplicados en infraestructura se suman 120 millones de pesos en el rubro de seguridad, además de 30 millones de pesos aportados por el Gobierno del Estado para equipamiento y entrega de unidades.

En total, más de 700 millones de pesos fueron distribuidos en Monclova durante el primer año de administración.