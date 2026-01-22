Monclova: Comisión de Honor y Justicia arranca el año sin policías investigados

MONCLOVA, COAH.- La Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública del municipio de Monclova inició formalmente sus actividades del año sin registrar casos de policías bajo investigación por faltas administrativas o conductas indebidas, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

Durante entrevista, el funcionario explicó que la primera sesión del año tuvo como objetivo reforzar las consignas establecidas por el alcalde Carlos Fernando Villarreal, orientadas a un actuar responsable, profesional y ético por parte de los elementos de seguridad pública.

TE PUEDE INTERESAR: Exhorta IMSS Coahuila a trabajadores a tener actualizados sus datos como asegurados

Medina subrayó que la comisión no tiene únicamente una función sancionadora, sino también preventiva y de reconocimiento al buen desempeño policial. Indicó que la administración municipal mantiene una política de confianza hacia los elementos, aunque con una supervisión constante de su actuación.

Añadió que, debido a la naturaleza de la labor policial, frecuentemente expuesta a señalamientos, se mantiene una postura de vigilancia y acompañamiento, invitando a los agentes a reportar cualquier situación compleja a sus mandos para una atención oportuna.