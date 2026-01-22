Monclova: Comisión de Honor y Justicia arranca el año sin policías investigados

Monclova
/ 22 enero 2026
    Monclova: Comisión de Honor y Justicia arranca el año sin policías investigados
    Autoridades municipales reiteraron que la supervisión policial es permanente. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades municipales destacan disciplina y supervisión permanente en Seguridad Pública de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública del municipio de Monclova inició formalmente sus actividades del año sin registrar casos de policías bajo investigación por faltas administrativas o conductas indebidas, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

Durante entrevista, el funcionario explicó que la primera sesión del año tuvo como objetivo reforzar las consignas establecidas por el alcalde Carlos Fernando Villarreal, orientadas a un actuar responsable, profesional y ético por parte de los elementos de seguridad pública.

Medina subrayó que la comisión no tiene únicamente una función sancionadora, sino también preventiva y de reconocimiento al buen desempeño policial. Indicó que la administración municipal mantiene una política de confianza hacia los elementos, aunque con una supervisión constante de su actuación.

Añadió que, debido a la naturaleza de la labor policial, frecuentemente expuesta a señalamientos, se mantiene una postura de vigilancia y acompañamiento, invitando a los agentes a reportar cualquier situación compleja a sus mandos para una atención oportuna.

$!El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que no existen expedientes abiertos contra elementos de Seguridad Pública.
El secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, informó que no existen expedientes abiertos contra elementos de Seguridad Pública. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Como parte del fortalecimiento institucional, adelantó que en los próximos días se programará una nueva capacitación en materia de derechos humanos, con el fin de reforzar el conocimiento de las obligaciones y atribuciones de los policías durante el ejercicio de sus funciones.

El secretario del Ayuntamiento enfatizó que la Dirección de Seguridad Pública mantiene una línea de trabajo estricta y disciplinada, dejando claro que no se tolerarán faltas, incluso aquellas consideradas menores, como el incumplimiento de instrucciones o la ausencia en puntos de vigilancia asignados.

Destacó que la firmeza del director de Seguridad Pública, Gabriel Santos, se refleja en la presencia constante de elementos en bulevares y colonias, así como en la atención inmediata a los reportes ciudadanos.

Finalmente, señaló que existe una coordinación directa y permanente con el alcalde, quien supervisa personalmente situaciones en la vía pública, lo que ha permitido tiempos de respuesta menores a cinco minutos.

Añadió que para 2027 se contempla la incorporación de 80 nuevos policías, priorizando la formación académica y la aprobación de los exámenes de control y confianza, requisitos que actualmente cumplen todos los elementos en activo.

