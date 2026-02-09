Monclova: confía Manolo Jiménez en que subasta de AHMSA beneficie a trabajadores

MONCLOVA, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó su confianza en que la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), programada para el próximo 27 de febrero, permita concretar la venta de la empresa y con ello avanzar en el pago de los adeudos laborales, una de las principales exigencias de las y los trabajadores tras el colapso de la siderúrgica.

El mandatario estatal informó que ya existen propuestas formales de empresas interesadas en adquirir AHMSA, las cuales actualmente se encuentran en proceso de evaluación. Destacó que se espera que los posibles compradores no tengan vínculos con la anterior administración encabezada por Alonso Ancira Elizondo.

Ante la incertidumbre que persiste entre los trabajadores, quienes temen que no se garantice el pago total de sus liquidaciones, Jiménez Salinas reiteró su respaldo y subrayó que su prioridad es que se les cubra “lo más posible” de lo que legalmente les corresponde.

“Estoy al cien por ciento con ellos. Se les tiene que liquidar lo más posible. Ojalá se dé”, expresó el gobernador al referirse a la primera subasta anunciada por el Poder Judicial.

Explicó que, una vez definida la empresa ganadora, será necesario establecer una ruta clara de transición y posteriormente un plan de reactivación, lo que permitirá conocer con mayor precisión los tiempos y condiciones para que la siderúrgica vuelva a operar.

Jiménez Salinas reiteró que la problemática financiera de AHMSA rebasa por completo la capacidad económica del Gobierno del Estado, al tratarse de un pasivo que asciende a miles de millones de dólares.

“Si el gobierno estatal hubiera tenido la capacidad, ya lo hubiéramos hecho, incluso ya la hubiéramos comprado”, señaló, al subrayar que se trata de un tema que está fuera del alcance presupuestal de Coahuila.

En ese contexto, destacó que la participación de la Federación es fundamental y recordó que decisiones tomadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador influyeron directamente en el colapso de la empresa, pese a que AHMSA aún mantenía operaciones en 2019 y 2020.

No obstante, aseguró que actualmente existe comunicación, coordinación y voluntad entre los distintos niveles de gobierno para avanzar en una solución.