Monclova: entra empresario coahuilense a la puja por AHMSA y crece el optimismo

MONCLOVA, COAH.- La posible participación de Lance Internacional —empresa propiedad del ingeniero coahuilense Ángel Efraín Rodríguez Ortiz— en la compra de Altos Hornos de México (AHMSA) generó una nueva ola de optimismo entre líderes industriales de Monclova, quienes ven en esta opción una señal de confianza para destrabar un proceso que ha frenado a toda la región durante meses.

La jueza Ruth Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, declaró como “hecho notorio” la integración formal de Lance Internacional como empresa postora en la subasta de activos de AHMSA y Minera del Norte, lo que agiliza jurídicamente el avance del procedimiento.

Este criterio se sustentó en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en la convocatoria pública que AHMSA lanzó el pasado 11 de septiembre para atraer inversionistas.

ES UN IMPULSO ALENTADOR

Para Jorge Mtanous, presidente de Canacintra Monclova, el simple hecho de que un empresario originario de la región Carbonífera busque adquirir la siderúrgica representa una señal alentadora.