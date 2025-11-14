Monclova: entra empresario coahuilense a la puja por AHMSA y crece el optimismo
La integración formal de Lance Internacional al proceso concursal enciende expectativas de reactivación industrial en Monclova
MONCLOVA, COAH.- La posible participación de Lance Internacional —empresa propiedad del ingeniero coahuilense Ángel Efraín Rodríguez Ortiz— en la compra de Altos Hornos de México (AHMSA) generó una nueva ola de optimismo entre líderes industriales de Monclova, quienes ven en esta opción una señal de confianza para destrabar un proceso que ha frenado a toda la región durante meses.
La jueza Ruth Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, declaró como “hecho notorio” la integración formal de Lance Internacional como empresa postora en la subasta de activos de AHMSA y Minera del Norte, lo que agiliza jurídicamente el avance del procedimiento.
Este criterio se sustentó en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y en la convocatoria pública que AHMSA lanzó el pasado 11 de septiembre para atraer inversionistas.
ES UN IMPULSO ALENTADOR
Para Jorge Mtanous, presidente de Canacintra Monclova, el simple hecho de que un empresario originario de la región Carbonífera busque adquirir la siderúrgica representa una señal alentadora.
“No sé quién sea directamente, pero qué bueno que sea de Coahuila y que quiera apostarle a Monclova. Ojalá se quede aquí”, expresó.
Mtanous recordó que el interés de Lance Internacional se suma a la lista de grupos previamente mencionados como posibles compradores —ArcelorMittal y Grupo Villacero— aunque recalcó que el proceso sólo avanzará cuando el Juzgado emita la convocatoria oficial.
El líder industrial insistió en que el tiempo se agota. “Estamos al 10 para las 12. Los interesados ya conocen la planta, ya saben qué funciona, qué falta y cuánto cuesta reactivarla. Esto debe resolverse muy pronto”, dijo.
Confió en que la subasta pueda concretarse antes de finalizar el año, lo que permitiría avanzar en 2025 con la liquidación pendiente a trabajadores.
ES UN ACTIVO VALIOSO
Jorge Williamson, expresidente de la CMIC, coincidió en que la llegada de un nuevo postor confirma que AHMSA continúa siendo un activo altamente atractivo para la industria siderúrgica.
“Tiene maquinaria reciente, minas integradas y carbón en la misma cadena productiva. Ninguna otra planta en el país tiene esa ventaja”, destacó.
Williamson no descartó que surjan más interesados en los próximos días y consideró viable que el proceso concluya antes del 15 de diciembre, para que en 2025 la región pueda “dar vuelta a la página”.
En su resolución, la jueza Huerta destacó que el avance del proceso concursal coincide con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y los compromisos presidenciales, en particular el punto 61 de los “100 Compromisos del Gobierno de Claudia Sheinbaum”: la recuperación de las fuentes laborales de AHMSA.
La presidenta reiteró recientemente en Saltillo que cumplirá esa promesa; mientras que el gobernador Manolo Jiménez ha responsabilizado a la administración federal anterior por la quiebra de la siderúrgica, que dejó a miles de familias sin ingresos.