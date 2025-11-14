Torreón: Dan libre acceso a estacionamientos del Centro durante el Buen Fin 2025

Torreón
/ 14 noviembre 2025
    Torreón: Dan libre acceso a estacionamientos del Centro durante el Buen Fin 2025
    Comerciantes y ciudadanos aprovechan el incremento de actividad en el primer cuadro. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La estrategia permitirá mejorar la movilidad y atraer más visitantes a la zona comercial

TORREÓN, COAH.- Para apoyar la economía de las familias y facilitar el acceso a la zona comercial, el Ayuntamiento de Torreón anunció que el área de estacionamientos del primer cuadro de la ciudad será gratuita a partir de este viernes y hasta el lunes 17 de noviembre, como parte del Buen Fin 2025.

José Alfredo Serna Rodríguez, titular del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, informó que la medida busca mejorar la movilidad, dar mayor comodidad a los automovilistas y fortalecer la actividad económica en el Centro Histórico.

$!José Alfredo Serna Rodríguez, titular del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, habló de lo que esperan para el fin de semana.
José Alfredo Serna Rodríguez, titular del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, habló de lo que esperan para el fin de semana. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Indicó que esta acción forma parte de las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, quien ha pedido implementar estrategias que permitan una movilidad ordenada y motiven las compras en el corazón comercial de la ciudad sin que el estacionamiento represente un inconveniente.

“El objetivo es hacer más accesible la visita al Centro Histórico donde se concentra la actividad comercial durante el Buen Fin. Con ello se espera fortalecer la derrama económica y mejorar la experiencia de los consumidores”, señaló el funcionario.

Serna Rodríguez invitó a las familias a aprovechar el beneficio y acudir al centro de la ciudad de manera ordenada y segura. Añadió que elementos de Tránsito y Vialidad mantendrán presencia en la zona debido al incremento de la movilidad, para garantizar un flujo adecuado y atender cualquier eventualidad.

Temas


Tráfico
El Buen fin
comercio

Localizaciones


Torreón

