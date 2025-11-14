Torreón: Dan libre acceso a estacionamientos del Centro durante el Buen Fin 2025

TORREÓN, COAH.- Para apoyar la economía de las familias y facilitar el acceso a la zona comercial, el Ayuntamiento de Torreón anunció que el área de estacionamientos del primer cuadro de la ciudad será gratuita a partir de este viernes y hasta el lunes 17 de noviembre, como parte del Buen Fin 2025.

José Alfredo Serna Rodríguez, titular del Departamento de Garantías, Infracciones y Parquímetros, informó que la medida busca mejorar la movilidad, dar mayor comodidad a los automovilistas y fortalecer la actividad económica en el Centro Histórico.

