Monclova: Entregan 54 títulos y cédulas a egresados del Cecytec Sur; se abren camino hacia la industria

MONCLOVA, COAH.- Un total de 54 jóvenes egresados del CECYTEC Monclova Sur recibieron sus títulos técnicos y cédulas profesionales, documentos que acreditan formalmente su preparación y les abren nuevas oportunidades para incorporarse al mercado laboral. Los estudiantes concluyeron sus estudios en las especialidades de Técnicos en Programación y Técnicos en Producción. La entrega se realizó durante una ceremonia encabezada por el director del plantel, Alberto Medina, quien estuvo acompañado por docentes y personal académico.

Los certificados cuentan con el respaldo de la Secretaría del Trabajo e incluyen la cédula profesional, con lo que los egresados pueden comprobar sus conocimientos y competencias ante las empresas que buscan personal capacitado. IMPULSAN EDUCACIÓN DUAL Además de la formación en las aulas, el plantel impulsa el modelo de Educación Dual, el cual permite a los alumnos combinar cuatro días de prácticas en empresas con clases los viernes. El objetivo es que lleguen al final de sus estudios con experiencia real en el campo laboral, lo que facilita su contratación al conocer de cerca los procesos de trabajo.

El CECYTEC Monclova Sur también mantiene una alianza con Canacintra y empresas de la región para fortalecer la preparación de los estudiantes y responder a las necesidades del sector productivo. Como parte de estos esfuerzos, la institución contempla ampliar su oferta con las opciones de Base de Datos y Técnicos Laboratoristas, con las que busca ofrecer más alternativas de preparación para los jóvenes de la Región Centro de Coahuila.

Temas

Certificados Educación

Localizaciones

Monclova

Organizaciones

Cecyte

