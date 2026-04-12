Monclova impulsa obra pública con inversión superior a 16 millones de pesos

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Monclova
/ 12 abril 2026
    Monclova impulsa obra pública con inversión superior a 16 millones de pesos
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó el arranque y entrega de obras en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

La administración municipal realizó trabajos de recarpeteo en varias colonias como El Pueblo y Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la movilidad en distintos sectores del municipio, el alcalde Carlos Villarreal encabezó durante la semana el arranque y entrega de obras públicas, con una inversión superior a los 16 millones de pesos, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Como parte de estas acciones, se pusieron en marcha trabajos de pavimentación en la calle Los Nogales, en la colonia El Roble; en la calle 29 de la colonia San Carlos; y en la calle Olimpiada de la colonia Barrera, con el objetivo de mejorar las condiciones de vialidad en estos sectores.

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Asimismo, se entregaron diversas obras concluidas, entre ellas la pavimentación en calles de la colonia El Roble, la construcción de puentes peatonales en la colonia Barrera y el fraccionamiento Francisco I. Madero, así como trabajos de recarpeteo en colonias como El Pueblo, Colinas de Santiago, San Francisco y Guadalupe.

$!Las obras forman parte del plan “Prendamos Monclova”.
Las obras forman parte del plan “Prendamos Monclova”. CORTESÍA

Estas acciones forman parte del Plan de Inversión “Prendamos Monclova”, estrategia municipal orientada a impulsar el desarrollo urbano y atender las principales necesidades de infraestructura en la ciudad.

Durante el arranque de obras, el alcalde Carlos Villarreal destacó la coordinación con el Gobierno del Estado para avanzar en proyectos que beneficien directamente a la ciudadanía.

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“Seguimos avanzando con paso firme, trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para llevar más obras y mejores servicios a nuestra gente. Estas acciones reflejan nuestro compromiso de construir un Monclova más moderno, ordenado y con mayores oportunidades para todos”, señaló.

Con estas intervenciones, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de continuar impulsando obras públicas que fortalezcan la infraestructura urbana y contribuyan al desarrollo integral de Monclova.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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