Monclova: Municipio activa estrategia preventiva por brote de sarampión

MONCLOVA, COAH.- Ante el brote de sarampión registrado a nivel nacional, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que en la región se mantiene activa una estrategia preventiva coordinada con el Gobierno del Estado y el sector salud, con el objetivo de fortalecer la vacunación y evitar la propagación del virus.

En entrevista, el edil señaló que, por instrucción del gobernador y como parte de la estrategia social Mejor a Coahuila, desde la semana pasada se realizaron gestiones ante la Federación para contar con vacunas suficientes y ampliar la cobertura, principalmente entre niñas, niños y jóvenes que no tengan completo su esquema de vacunación.

Villarreal Pérez destacó que, hasta el momento, no se han registrado brotes masivos en la región; sin embargo, subrayó la importancia de actuar de manera anticipada, especialmente para proteger al sector infantil, considerado el más vulnerable.