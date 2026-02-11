Monclova: Municipio activa estrategia preventiva por brote de sarampión

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/ 11 febrero 2026
    Monclova: Municipio activa estrategia preventiva por brote de sarampión
    Escuelas canalizan solicitudes de vacunación a través de instancias educativas y sanitarias. LIDIET MEXICANO

Escuelas canalizan solicitudes de vacunación a través de instancias educativas y sanitarias

MONCLOVA, COAH.- Ante el brote de sarampión registrado a nivel nacional, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que en la región se mantiene activa una estrategia preventiva coordinada con el Gobierno del Estado y el sector salud, con el objetivo de fortalecer la vacunación y evitar la propagación del virus.

En entrevista, el edil señaló que, por instrucción del gobernador y como parte de la estrategia social Mejor a Coahuila, desde la semana pasada se realizaron gestiones ante la Federación para contar con vacunas suficientes y ampliar la cobertura, principalmente entre niñas, niños y jóvenes que no tengan completo su esquema de vacunación.

TE PUEDE INTERESAR: Detectan dos cocodrilos en Ramos Arizpe; restringen acceso a la presa Palo Blanco

Villarreal Pérez destacó que, hasta el momento, no se han registrado brotes masivos en la región; sin embargo, subrayó la importancia de actuar de manera anticipada, especialmente para proteger al sector infantil, considerado el más vulnerable.

$!Carlos Villarreal Pérez llamó a la corresponsabilidad ciudadana en materia de salud.
Carlos Villarreal Pérez llamó a la corresponsabilidad ciudadana en materia de salud. LIDIET MEXICANO

“El compromiso es de todos. La mejor herramienta que tenemos es la prevención”, expresó el alcalde, al reiterar el llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a su estado de salud y al de sus familias.

Explicó que las solicitudes de vacunación realizadas por distintas escuelas han sido canalizadas a través de la Coordinación de Servicios Educativos Regionales y la Jurisdicción Sanitaria, donde se avanza en la aplicación de dosis conforme a los protocolos establecidos y con la autorización de los padres de familia.

Asimismo, informó que esta semana iniciaron jornadas de vacunación en puntos de alta concurrencia, además de que los centros de salud del Estado continúan siendo las principales sedes, al ubicarse estratégicamente cerca de oficinas municipales y espacios comunitarios.

“Estamos encauzando a la gente a los centros de salud. Si salubridad requiere reforzar la estrategia, el municipio cuenta con espacios como el DIF u otros centros para apoyar”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Sabinas: Pasta de Conchos, nuevo punto de protesta por conflicto de AHMSA

El alcalde añadió que se intensificará la difusión de información a través de redes sociales, mensajes masivos y medios de comunicación, con el fin de informar de manera diaria a la población sobre los puntos de vacunación disponibles.

Finalmente, Villarreal Pérez reiteró el llamado a la población a revisar su esquema de vacunación y el de sus hijos, al señalar que actuar a tiempo es clave para evitar la propagación de enfermedades prevenibles.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contagios
Salud
Sarampión

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El bueno y el malo

El bueno y el malo
true

Ayuda a Cuba: Conserva Sheinbaum sus dogmas del pasado
true

POLITICÓN: Harfuch reconoce, una vez más, a Coahuila por resultados en seguridad
Iyané: el regreso del guardián del desierto

Iyané: el regreso del guardián del desierto
Tras la identificación, las tropas eliminaron a los terroristas, añadió el ejército.

Israel ataca a terroristas de Hamás en Gaza tras violación del alto al fuego
Con 1.85 metros de estatura, Zorrilla regresa como una opción más en el ataque aéreo de Dinos.

David Zorrilla vuelve a Dinos de Saltillo rumbo a la temporada 2026 de la LFA
Detrás de los mapas y las estrategias, miles de civiles en zonas como Guliaipolé enfrentan la realidad de una ocupación casi total.

Rusia podría tomar ciudades clave de Ucrania
Una mesera y clientes en el restaurante mexicano Alejandra’s en Wilder, Idaho. La redada de inmigración en el hipódromo La Catedral “casi destruyó” la comunidad de Wilder, un pueblo de 1,725 habitantes.

Una redada de inmigración trastoca un bastión republicano