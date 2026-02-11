Monclova: Municipio activa estrategia preventiva por brote de sarampión
Escuelas canalizan solicitudes de vacunación a través de instancias educativas y sanitarias
MONCLOVA, COAH.- Ante el brote de sarampión registrado a nivel nacional, el alcalde Carlos Villarreal Pérez informó que en la región se mantiene activa una estrategia preventiva coordinada con el Gobierno del Estado y el sector salud, con el objetivo de fortalecer la vacunación y evitar la propagación del virus.
En entrevista, el edil señaló que, por instrucción del gobernador y como parte de la estrategia social Mejor a Coahuila, desde la semana pasada se realizaron gestiones ante la Federación para contar con vacunas suficientes y ampliar la cobertura, principalmente entre niñas, niños y jóvenes que no tengan completo su esquema de vacunación.
Villarreal Pérez destacó que, hasta el momento, no se han registrado brotes masivos en la región; sin embargo, subrayó la importancia de actuar de manera anticipada, especialmente para proteger al sector infantil, considerado el más vulnerable.
“El compromiso es de todos. La mejor herramienta que tenemos es la prevención”, expresó el alcalde, al reiterar el llamado a la ciudadanía para mantenerse atenta a su estado de salud y al de sus familias.
Explicó que las solicitudes de vacunación realizadas por distintas escuelas han sido canalizadas a través de la Coordinación de Servicios Educativos Regionales y la Jurisdicción Sanitaria, donde se avanza en la aplicación de dosis conforme a los protocolos establecidos y con la autorización de los padres de familia.
Asimismo, informó que esta semana iniciaron jornadas de vacunación en puntos de alta concurrencia, además de que los centros de salud del Estado continúan siendo las principales sedes, al ubicarse estratégicamente cerca de oficinas municipales y espacios comunitarios.
“Estamos encauzando a la gente a los centros de salud. Si salubridad requiere reforzar la estrategia, el municipio cuenta con espacios como el DIF u otros centros para apoyar”, señaló.
El alcalde añadió que se intensificará la difusión de información a través de redes sociales, mensajes masivos y medios de comunicación, con el fin de informar de manera diaria a la población sobre los puntos de vacunación disponibles.
Finalmente, Villarreal Pérez reiteró el llamado a la población a revisar su esquema de vacunación y el de sus hijos, al señalar que actuar a tiempo es clave para evitar la propagación de enfermedades prevenibles.