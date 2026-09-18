Monclova: Pide alcalde Carlos Villarreal que marcha de exobreros de AHMSA sea pacífica

El Edil reconoció que los exobreros tienen toda la libertad de manifestarse y hacer escuchar sus exigencias, particularmente ante la incertidumbre que enfrentan por el pago de sus derechos laborales.

MONCLOVA, COAH.- Ante la convocatoria de marcha que extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) realizaran este sábado, previo a la subasta del próximo 25 de septiembre, el alcalde Carlos Villarreal Pérez pidió que la movilización se desarrolle de manera pacífica y con respeto hacia la ciudadanía.

“Que sea de manera pacífica, por al final de cuentas está siempre salvaguardar su integridad”, señaló.

Villarreal Pérez destacó que el tema de AHMSA ha afectado no solamente a los trabajadores, sino a familias y a toda la Región Centro-Desierto, por lo que existe expectativa en torno a la segunda subasta programada para el 25 de septiembre.

Explicó que en los próximos días deberá conocerse qué empresas cumplieron con los requisitos establecidos para participar en el proceso, información que permitirá tener mayor certeza sobre el desarrollo de la subasta.

El Alcalde manifestó su esperanza de que en esta ocasión sí se concrete una resolución y, a partir de ella, se pueda establecer una ruta para avanzar en la atención de los trabajadores.

Recordó que la primera subasta quedó desierta y que ahora se espera que las empresas interesadas realicen sus posturas a partir del monto inicial establecido.

Mientras tanto, los extrabajadores mantienen sus acciones de protesta a la espera de que el proceso judicial avance y finalmente puedan obtener una respuesta sobre sus derechos laborales.

La convocatoria indica que la marcha iniciará en el punto conocido como el Ave Fénix, hasta la Plaza Principal de Monclova.