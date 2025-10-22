Monclova: Ponen a punto edición 2025 del Buen Fin, en su versión extendida

Monclova
/ 22 octubre 2025
    Monclova: Ponen a punto edición 2025 del Buen Fin, en su versión extendida
    Ya se acerca el Buen Fin con la gran cantidad de ofertas que tradiciionalmente FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Este año serán cinco días de ofertas el próximo noviembre, que inicia el 13 y termina el 17

MONCLOVA, COAH.- Con motivo del 15 aniversario del programa nacional de descuentos, “Buen Fin”, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monclova anunció el arranque de los preparativos para la edición 2025, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

El presidente del organismo, Óscar Mario Medina, destacó que este año la edición tendrá un significado especial al cumplir una década y media impulsando la economía local y nacional

“Buscamos que los comercios aprovechen al máximo esta oportunidad de incrementar sus ventas y que los consumidores accedan a productos y servicios con precios realmente competitivos”, señaló.

Entre las cadenas comerciales que ya confirmaron su participación se encuentran OXXO y Walmart de México, las cuales ofrecerán promociones y descuentos especiales.

En general, los establecimientos participantes aplicarán rebajas que podrían alcanzar entre el 50 y 60 por ciento , de acuerdo con su inventario y capacidad de oferta.

Los productos más buscados fueron los de electrónica, ropa, joyería, automóviles y servicios de mantenimiento vehicular. Óscar Mario Medina invitó a los comerciantes de la región a sumarse a esta edición para fortalecer el consumo local y ofrecer a las familias de Monclova una temporada de compras segura, accesible y con múltiples beneficios.

Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

