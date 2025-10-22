Torreón: Confirman mejora de 60% en tiempos de traslado con Paso Vial Villa Florida

TORREÓN, COAH.- El estudio técnico realizado por la firma AICI Consultoría e Ingeniería, a solicitud de los vecinos de la colonia Villa Florida, confirmó que la construcción del Paso Vial Villa Florida ha generado una mejora sustancial en la movilidad y distribución del tráfico en el sector.

De acuerdo con los resultados, la capacidad vial pasó de mil 200 a mil 800 vehículos por hora, lo que representa un incremento notable en la fluidez vehicular.

