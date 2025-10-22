Torreón: Confirman mejora de 60% en tiempos de traslado con Paso Vial Villa Florida

Torreón
/ 22 octubre 2025
    Torreón: Confirman mejora de 60% en tiempos de traslado con Paso Vial Villa Florida
    El Paso Vial Villa Florida muestra una mejora notable en la fluidez vehicular tras su apertura. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La conectividad entre La Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez mejora con nueva iluminación y señalización

TORREÓN, COAH.- El estudio técnico realizado por la firma AICI Consultoría e Ingeniería, a solicitud de los vecinos de la colonia Villa Florida, confirmó que la construcción del Paso Vial Villa Florida ha generado una mejora sustancial en la movilidad y distribución del tráfico en el sector.

De acuerdo con los resultados, la capacidad vial pasó de mil 200 a mil 800 vehículos por hora, lo que representa un incremento notable en la fluidez vehicular.

$!La nueva señalización y alumbrado mejoran la seguridad y conectividad en la zona poniente de Torreón.
La nueva señalización y alumbrado mejoran la seguridad y conectividad en la zona poniente de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

Además, los tiempos de traslado se reducen hasta en un 60 por ciento durante las horas pico, gracias a la mejor distribución de los flujos de tránsito.

El análisis destaca que la obra cumple con los indicadores nacionales de modernización urbana y sostenibilidad, al optimizar la conectividad entre el bulevar La Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez. También subraya que la intervención mejora la seguridad vial por medio de la nueva iluminación y señalización instaladas.

Entre los beneficios colaterales, el dictamen estima un aumento en la plusvalía inmobiliaria de entre 15 y 25 por ciento, además de consolidar al poniente de Torreón como una zona estratégica para el desarrollo urbano y económico.

El Paso Vial Villa Florida, con la ampliación del segundo carril, se consolida así como una obra clave en la modernización vial de Torreón, fortaleciendo la conectividad y la calidad de vida de los habitantes de esta zona.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

