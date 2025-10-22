Torreón: Confirman mejora de 60% en tiempos de traslado con Paso Vial Villa Florida
La conectividad entre La Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez mejora con nueva iluminación y señalización
TORREÓN, COAH.- El estudio técnico realizado por la firma AICI Consultoría e Ingeniería, a solicitud de los vecinos de la colonia Villa Florida, confirmó que la construcción del Paso Vial Villa Florida ha generado una mejora sustancial en la movilidad y distribución del tráfico en el sector.
De acuerdo con los resultados, la capacidad vial pasó de mil 200 a mil 800 vehículos por hora, lo que representa un incremento notable en la fluidez vehicular.
Además, los tiempos de traslado se reducen hasta en un 60 por ciento durante las horas pico, gracias a la mejor distribución de los flujos de tránsito.
El análisis destaca que la obra cumple con los indicadores nacionales de modernización urbana y sostenibilidad, al optimizar la conectividad entre el bulevar La Nogalera y el periférico Raúl López Sánchez. También subraya que la intervención mejora la seguridad vial por medio de la nueva iluminación y señalización instaladas.
Entre los beneficios colaterales, el dictamen estima un aumento en la plusvalía inmobiliaria de entre 15 y 25 por ciento, además de consolidar al poniente de Torreón como una zona estratégica para el desarrollo urbano y económico.
El Paso Vial Villa Florida, con la ampliación del segundo carril, se consolida así como una obra clave en la modernización vial de Torreón, fortaleciendo la conectividad y la calidad de vida de los habitantes de esta zona.