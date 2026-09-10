Presentan el Abierto Dafne Quintero 2027; repartirá 280 mil pesos en Monclova

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    Presentan el Abierto Dafne Quintero 2027; repartirá 280 mil pesos en Monclova
    Dafne Quintero presentó en Saltillo la tercera edición del torneo que lleva su nombre y que en 2027 llegará con formato indoor. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Durante la semana de la Final de la Copa del Mundo en Saltillo se presentó la tercera edición del torneo, que tendrá nuevas categorías y formato bajo techo

La tercera edición del Abierto de Arquería Dafne Quintero ya tiene fecha, sede y novedades. El torneo se realizará del 27 al 31 de enero de 2027 en Monclova, ahora bajo la modalidad indoor y con una bolsa garantizada de 280 mil pesos, como parte de una apuesta por fortalecer el calendario competitivo del tiro con arco en México.

El anuncio se realizó este jueves en Saltillo, en el marco de la semana de la Final de la Copa del Mundo Hyundai de Tiro con Arco 2026, con la presencia de integrantes de la selección mexicana que competirán este fin de semana en el Centro Histórico de la capital coahuilense.

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La presentación contó con la participación de la arquera coahuilense Dafne Quintero, quien da nombre al certamen, además de autoridades deportivas de Coahuila y Monclova, representantes de World Archery México y el equipo técnico del torneo.

En la presentación estuvieron presentes el director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila, Antonio Cepeda Licón; el presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal Pérez; el presidente de World Archery México, Gabriel Ramos Rodríguez; la presidenta de la Asociación Estatal de Tiro con Arco de Coahuila, María Olga Rosales, y el director de Deportes de Monclova, Daniel Morales Rincón, además de Dafne Quintero y el director técnico del torneo, Luis Eduardo García Garza.

$!280 mil pesos estarán en juego en la tercera edición del Abierto Dafne Quintero, que además será parte del proceso selectivo nacional.
280 mil pesos estarán en juego en la tercera edición del Abierto Dafne Quintero, que además será parte del proceso selectivo nacional. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Luis Eduardo García Garza, director técnico del Abierto, explicó que para esta tercera edición se decidió cambiar a un formato bajo techo, después de que las dos primeras competencias enfrentaran condiciones de frío en Monclova.

El certamen contempla las categorías Abierta, Sub 21, Sub 18, Sub 15, 50 y más, además de Barebow, con premiación para los primeros lugares de las distintas divisiones. De acuerdo con lo informado durante la presentación, las inscripciones comenzarán a principios de octubre.

Uno de los principales cambios será que el Abierto formará parte del proceso selectivo nacional, por lo que se espera la presencia de entrenadores y arqueros que buscan avanzar en el camino hacia la selección mexicana.

$!280 mil pesos estarán en juego en la tercera edición del Abierto Dafne Quintero, que además será parte del proceso selectivo nacional.
280 mil pesos estarán en juego en la tercera edición del Abierto Dafne Quintero, que además será parte del proceso selectivo nacional. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La sede será el Auditorio Hermanos Rangel, ubicado dentro de la Ciudad Deportiva de Monclova, a un costado del nuevo campo de tiro con arco. El inmueble tendrá capacidad aproximada para 400 personas.

Los organizadores esperan superar los registros de las ediciones anteriores y reunir entre 300 y 350 atletas, aunque al tratarse de un abierto también podrán participar arqueros provenientes de otros países.

Para Dafne Quintero, contar con una competencia que lleve su nombre representa también una oportunidad para que continúe creciendo la cantidad de torneos de tiro con arco que se realizan en México.

$!De la Final de Copa del Mundo al nuevo reto: Dafne Quintero ya tiene fecha para volver a ser anfitriona de su propio torneo.
De la Final de Copa del Mundo al nuevo reto: Dafne Quintero ya tiene fecha para volver a ser anfitriona de su propio torneo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

“Es un honor para mí que por tercera ocasión sea este torneo”, señaló la coahuilense, quien destacó que actualmente México cuenta con más competencias nacionales e internacionales y tiene mayor participación en la organización de eventos de esta disciplina.

La presentación coincidió con la llegada de la selección mexicana a Saltillo para disputar la Final de la Copa del Mundo. Entre los presentes estuvieron Ana Paula Vázquez, Sebastián García, Matías Grande, Andrea Becerra, Alejandra Valencia y Rodrigo González, quienes forman parte de la delegación nacional que competirá sábado y domingo.

$!La selección mexicana acompañó a Dafne Quintero durante el anuncio de un torneo que busca seguir abriendo espacios para los arqueros nacionales.
La selección mexicana acompañó a Dafne Quintero durante el anuncio de un torneo que busca seguir abriendo espacios para los arqueros nacionales. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Durante el encuentro también se destacó que la Final de la Copa del Mundo tendrá participación mexicana en las cuatro categorías. El sábado competirán Rodrigo González y Sebastián García en compuesto varonil, mientras que Maya Becerra y Dafne Quintero lo harán en compuesto femenil. El domingo será turno de Matías Grande en recurvo varonil y de Alejandra Valencia y Ana Paula Vázquez en recurvo femenil.

Con el Abierto Dafne Quintero, Monclova buscará mantenerse dentro del calendario de competencias importantes del tiro con arco y aprovechar el impulso que vive la disciplina en Coahuila.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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