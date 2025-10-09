Monclova refuerza infraestructura vial con recarpeteo; invierte 1.8 mdp

MONCLOVA, COAH.- Con una inversión superior a 1.8 millones de pesos, el Ayuntamiento de Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado, entregó la obra de recarpeteo de la calle Lucio Blanco, en la colonia Miravalle, como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova. La intervención busca mejorar la movilidad y la seguridad vial para miles de familias de la zona y colonias aledañas.

Los trabajos realizados abarcaron 425 metros lineales e incluyeron la remoción de 3,827 m² de pavimento dañado mediante fresado, la colocación de 800 m² de mejoramiento de base, la aplicación de 3,800 litros de emulsión asfáltica y la colocación de 216 m³ de carpeta asfáltica en caliente. Además, se aplicó pintura en cordones a lo largo de 850 metros lineales, reforzando la señalización y visibilidad de la vialidad.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe: Promueven comunicación asertiva entre familias y maestros en Paredón

El alcalde Carlos Villarreal resaltó la relevancia técnica de la obra y el uso eficiente del gasto público: “Con estas acciones no solo renovamos el pavimento, sino que garantizamos mayor durabilidad y seguridad para los ciudadanos. Es un esfuerzo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer la infraestructura urbana de Monclova”, señaló.