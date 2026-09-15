Monclova refuerza seguridad por Fiestas Patrias; preparan cierres y vigilancia especial

Durante el pase de lista de la corporación municipal, el edil señaló que los elementos trabajarán de manera escalonada y con mayor presencia durante las noches, debido a las diferentes actividades que se realizarán tanto en espacios públicos como en domicilios particulares.

MONCLOVA, COAH.- Con un operativo especial para atender las celebraciones por las Fiestas Patrias, el desfile de Independencia y la cabalgata del Sendero Hidalgo, la Policía Municipal de Monclova reforzó su preparación y vigilancia para los próximos días, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Explicó que también se contempla el cierre total de las calles aledañas a la Plaza Principal, por lo que Tránsito y Vialidad mantendrá vigilancia en el sector para agilizar la circulación y orientar a los automovilistas hacia las vías alternas que serán dadas a conocer.

“Sabemos que la ciudadanía en general tiende a tener diferentes celebraciones en sus hogares, en diferentes espacios públicos y concentraciones; sabemos que hay diferentes bailes y organizaciones, entonces hay que estar al pendiente para dar atención y servicio a la ciudadanía y de esta manera atender cualquier incidencia que se pueda presentar”, señaló.

Además de las actividades de este martes y miércoles, la corporación participará en la cabalgata relacionada con el Sendero Hidalgo, con la que se recuerda el paso del cura Miguel Hidalgo por esta región tras ser aprehendido en Acatita de Baján.

Villarreal Pérez destacó que el operativo no estará limitado a Seguridad Pública, pues también participará Protección Civil para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante los festejos.

PROYECTAN SUPERAR LOS 400 POLICÍAS

A la par de este despliegue, el Municipio avanza en la incorporación de nuevos elementos a la Policía Municipal.

El alcalde anunció que la próxima academia contempla inicialmente 90 policías, pero se tomó la decisión de elevar la cifra a 100 para contar con un margen ante futuras bajas por jubilaciones, renuncias o decisiones personales.

Con esta generación, Monclova proyecta superar los 400 policías durante la segunda quincena de diciembre y continuar el próximo año con nuevas incorporaciones hasta alcanzar una corporación de más de 500 elementos al cierre de la administración.

El alcalde explicó que el crecimiento de la plantilla también responde a los objetivos establecidos por los consejos Estatal y Nacional de Seguridad, además de la necesidad de compensar las bajas registradas en la corporación.

MEJORAS SALARIALES E INVERSIÓN

En materia salarial, reiteró que el Municipio mantiene el compromiso de llevar a los policías a un sueldo homologado de 16 mil 500 pesos mensuales, partiendo de una base que rondaba los 12 mil 500 pesos.

Detalló que el incremento salarial no representa únicamente un mayor pago directo para los elementos, sino también un aumento en prestaciones y otros conceptos que impactan el gasto municipal.