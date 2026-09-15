Monclova refuerza seguridad por Fiestas Patrias; preparan cierres y vigilancia especial

+ Seguir en Seguir en Google
Monclova
/
    Monclova refuerza seguridad por Fiestas Patrias; preparan cierres y vigilancia especial
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó el pase de lista de la Policía Municipal, cuyos elementos reforzarán la vigilancia durante las celebraciones por las Fiestas Patrias en Monclova. LIDIET MEXICANO

Policías trabajarán de manera escalonada y con mayor presencia nocturna; el Municipio también prevé cerrar calles aledañas a la Plaza Principal durante las celebraciones

MONCLOVA, COAH.- Con un operativo especial para atender las celebraciones por las Fiestas Patrias, el desfile de Independencia y la cabalgata del Sendero Hidalgo, la Policía Municipal de Monclova reforzó su preparación y vigilancia para los próximos días, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Durante el pase de lista de la corporación municipal, el edil señaló que los elementos trabajarán de manera escalonada y con mayor presencia durante las noches, debido a las diferentes actividades que se realizarán tanto en espacios públicos como en domicilios particulares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/fge-investiga-por-homicidio-culposo-al-responsable-de-la-muerte-de-motociclista-de-19-anos-en-monclova-IF23516925

Explicó que también se contempla el cierre total de las calles aledañas a la Plaza Principal, por lo que Tránsito y Vialidad mantendrá vigilancia en el sector para agilizar la circulación y orientar a los automovilistas hacia las vías alternas que serán dadas a conocer.

“Sabemos que la ciudadanía en general tiende a tener diferentes celebraciones en sus hogares, en diferentes espacios públicos y concentraciones; sabemos que hay diferentes bailes y organizaciones, entonces hay que estar al pendiente para dar atención y servicio a la ciudadanía y de esta manera atender cualquier incidencia que se pueda presentar”, señaló.

Además de las actividades de este martes y miércoles, la corporación participará en la cabalgata relacionada con el Sendero Hidalgo, con la que se recuerda el paso del cura Miguel Hidalgo por esta región tras ser aprehendido en Acatita de Baján.

Villarreal Pérez destacó que el operativo no estará limitado a Seguridad Pública, pues también participará Protección Civil para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante los festejos.

PROYECTAN SUPERAR LOS 400 POLICÍAS

A la par de este despliegue, el Municipio avanza en la incorporación de nuevos elementos a la Policía Municipal.

El alcalde anunció que la próxima academia contempla inicialmente 90 policías, pero se tomó la decisión de elevar la cifra a 100 para contar con un margen ante futuras bajas por jubilaciones, renuncias o decisiones personales.

Con esta generación, Monclova proyecta superar los 400 policías durante la segunda quincena de diciembre y continuar el próximo año con nuevas incorporaciones hasta alcanzar una corporación de más de 500 elementos al cierre de la administración.

El alcalde explicó que el crecimiento de la plantilla también responde a los objetivos establecidos por los consejos Estatal y Nacional de Seguridad, además de la necesidad de compensar las bajas registradas en la corporación.

MEJORAS SALARIALES E INVERSIÓN

En materia salarial, reiteró que el Municipio mantiene el compromiso de llevar a los policías a un sueldo homologado de 16 mil 500 pesos mensuales, partiendo de una base que rondaba los 12 mil 500 pesos.

Detalló que el incremento salarial no representa únicamente un mayor pago directo para los elementos, sino también un aumento en prestaciones y otros conceptos que impactan el gasto municipal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/rescatan-mediante-orden-de-cateo-a-tres-perros-abandonados-y-sin-alimento-en-monclova-NF23516092

Villarreal Pérez señaló que el fortalecimiento de la seguridad también ha requerido inversiones en tecnología, capacitación, uniformes, equipamiento, unidades y la infraestructura del Centro de Comando y el Centro Integral de Seguridad.

Indicó que dentro del programa de inversión municipal se han destinado recursos al rubro de seguridad y que, de manera acumulada durante la administración, se proyecta superar los 300 millones de pesos considerando las diferentes inversiones realizadas.

Agregó que también existe participación del Gobierno del Estado en rubros como grupos de reacción, bonos de riesgo y otros esquemas operativos, además de las acciones coordinadas con los municipios de la Región Centro-Desierto.

El alcalde adelantó que hacia el cierre del año también se contempla una nueva inversión en unidades para fortalecer el parque vehicular de la corporación, principalmente ante la llegada de los nuevos policías y la ampliación de los turnos operativos.

Con estas acciones, señaló, se busca que Monclova llegue al cierre de la administración con una corporación más numerosa, mejores condiciones salariales y mayor capacidad operativa para atender las necesidades de seguridad de la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festividades
Grito De Independencia
Seguridad

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Grito de la 4T

El Grito de la 4T
El pozole rojo, preparado con grano de maíz y carne de cerdo, encabeza la preferencia de las familias para las celebraciones patrias.

Saltillo se rinde ante el pozole y las enchiladas para una gran ‘Noche Mexicana’: recetas y tips
true

POLITICÓN: Sin resolver los apagones en Saltillo, Roberto Velázquez tramita su salida de la CFE
La Plaza de Armas de Saltillo será uno de los puntos donde se concentrarán las celebraciones patrias este 15 de septiembre.

¡Toma precauciones! Cierran calles de Saltillo por el Grito y desfile de Independencia
Autoridades contemplan cierres viales y rutas alternas ante la asistencia estimada de 25 mil personas.

Garantizan transporte nocturno en Ramos Arizpe para la ceremonia del Grito
Si la CNA halla culpable a la FMF, ésta podría recibir sanción de hasta 10% de ingreso anual y ser obligada a erradicar la práctica monopólica.

Indagan prácticas monopólicas en el futbol mexicano
Aislamiento, alimentos, energía, recursos naturales y estabilidad institucional serían algunas de las claves para sobrevivir.

Se revelan los mejores y los peores lugares para sobrevivir a un apocalipsis, con un giro inesperado y sombrío
Las nuevas normas habrían exigido que cada estado elaborara una lista de ciudadanos con derecho a voto.

Trump critica duramente a sus propios candidatos a la Corte Suprema