Monclova: rehabilitan el Campo Garibay y fortalecen infraestructura deportiva
La obra incluye iluminación moderna, baños nuevos, gradas, juegos infantiles y un módulo de servicio
MONCLOVA, COAH.- Como parte del plan de inversión Prendamos Monclova, el municipio entregó la rehabilitación integral del Campo Garibay en la colonia Tierra y Libertad, uno de los espacios deportivos más concurridos del oriente de Monclova.
La obra incluyó la instalación de un módulo de servicio, juegos infantiles, 10 bancas metálicas, 20 luminarias de nueva tecnología y malla sombra en el área infantil, además de pintura especializada para canchas, nuevos baños y gradas para atender a jugadores y familias.
Durante el evento oficial realizado este viernes, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que estas mejoras forman parte del programa de infraestructura que se ejecuta en coordinación con el Gobierno del Estado, esfuerzo que ha permitido superar los 700 millones de pesos en inversión anunciados en su Informe de Gobierno.
El edil subrayó que reforzar los espacios comunitarios del oriente es una prioridad para la administración, pues se trata de sectores con alta demanda de infraestructura deportiva.
Vecinos de Tierra y Libertad agradecieron la intervención y señalaron que la iluminación, los baños y las gradas representan mejoras sustanciales que permitirán realizar actividades deportivas y recreativas en mejores condiciones y con mayor seguridad.