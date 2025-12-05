Monclova: rehabilitan el Campo Garibay y fortalecen infraestructura deportiva

Monclova
/ 5 diciembre 2025
    Monclova: rehabilitan el Campo Garibay y fortalecen infraestructura deportiva
    El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó el renovado Campo Garibay a los vecinos de Tierra y Libertad. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La obra incluye iluminación moderna, baños nuevos, gradas, juegos infantiles y un módulo de servicio

MONCLOVA, COAH.- Como parte del plan de inversión Prendamos Monclova, el municipio entregó la rehabilitación integral del Campo Garibay en la colonia Tierra y Libertad, uno de los espacios deportivos más concurridos del oriente de Monclova.

La obra incluyó la instalación de un módulo de servicio, juegos infantiles, 10 bancas metálicas, 20 luminarias de nueva tecnología y malla sombra en el área infantil, además de pintura especializada para canchas, nuevos baños y gradas para atender a jugadores y familias.

Durante el evento oficial realizado este viernes, el alcalde Carlos Villarreal Pérez destacó que estas mejoras forman parte del programa de infraestructura que se ejecuta en coordinación con el Gobierno del Estado, esfuerzo que ha permitido superar los 700 millones de pesos en inversión anunciados en su Informe de Gobierno.

$!La rehabilitación incluyó nueva iluminación, bancas, baños y gradas para los equipos locales.
La rehabilitación incluyó nueva iluminación, bancas, baños y gradas para los equipos locales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El edil subrayó que reforzar los espacios comunitarios del oriente es una prioridad para la administración, pues se trata de sectores con alta demanda de infraestructura deportiva.

Vecinos de Tierra y Libertad agradecieron la intervención y señalaron que la iluminación, los baños y las gradas representan mejoras sustanciales que permitirán realizar actividades deportivas y recreativas en mejores condiciones y con mayor seguridad.

Temas


Deportes
Infraestructura
Rehabilitación

Localizaciones


Monclova

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

