Monclova: Riesgo quirúrgico obliga a remitir a joven enfermo del corazón a Monterrey

MONCLOVA, COAH.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que Jorge Martínez, joven originario de Monclova que enfrenta un severo padecimiento cardiaco, será trasladado este jueves a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 25 en Monterrey,.

Allá recibirá una valoración especializada que permitirá definir el procedimiento más seguro para tratar los cálculos que presenta en la vesícula.

La institución informó que Jorge permanece hospitalizado desde hace más de 15 días en la Clínica 7, donde ingresó tras presentar un dolor abdominal intenso.

Estudios posteriores revelaron la presencia de litiasis vesicular; sin embargo, su condición cardiaca —que limita el funcionamiento de su corazón a tan solo entre un 10 y 12 por ciento— lo coloca en un alto riesgo quirúrgico, lo que impide una intervención inmediata.

El IMSS precisó que el paciente ha recibido atención desde enero de este año por complicaciones cardiacas que han requerido seguimiento continuo en hospitales de tercer nivel tanto en Monclova como en Monterrey.

Este historial clínico, señaló la dependencia, obliga a que cualquier decisión médica sea tomada con extremo cuidado.

Ante esta situación, un grupo multidisciplinario determinó que el traslado a la UMAE 25 es la opción más viable para garantizar una atención segura y especializada.

Será este equipo el que defina el tratamiento más adecuado para proteger la vida del joven.

El Instituto reiteró que su prioridad es brindar atención médica oportuna, basada en criterios especializados y con enfoque en la seguridad del paciente, especialmente en casos de alta complejidad como este.