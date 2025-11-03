Monclova: UTRCC impulsa conciencia ambiental con ‘Visión Puma: Resiliencia Verde’

Monclova
/ 3 noviembre 2025
    Monclova: UTRCC impulsa conciencia ambiental con ‘Visión Puma: Resiliencia Verde’
    Autoridades educativas inauguraron el evento “Visión Puma: Resiliencia Verde” en la UTRCC. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

Expertos del Cinvestav y la UAdeC compartieron proyectos enfocados en innovación y resiliencia ambiental

MONCLOVA, COAH.— Con la participación de estudiantes, docentes y autoridades educativas, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) inauguró el evento “Visión Puma: Resiliencia Verde”, una jornada académica dedicada a promover la conciencia ambiental, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

Organizado por la carrera de Ingeniería en Energía y Desarrollo Sostenible, el encuentro reunió a especialistas, investigadores y jóvenes comprometidos con la protección del entorno y las nuevas tendencias en sustentabilidad.

TE PUEDE INTERESAR: Canaco Acuña logra avances para habilitar nuevo carril TAG en el puente internacional

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes Juan Darío Hernández Guerrero, director del Instituto Tecnológico Superior de Monclova, en representación del Subsecretario de Educación Superior del Estado, Saúl Noguerón Contreras; Vanessa Martínez Sosa, del COECYT Coahuila; y el rector anfitrión Jesús Alfredo Oyervides Valdés, acompañado de docentes, directores académicos y alumnos, así como de estudiantes de distintos bachilleratos de la región.

Durante su mensaje, Oyervides Valdés agradeció el respaldo de las instituciones participantes y reconoció el trabajo del comité organizador.

“Con este evento reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes y el fortalecimiento de los lazos académicos entre jóvenes de diferentes instituciones”, expresó.

El primer día de actividades incluyó la conferencia magistral de Vanessa Martínez Sosa, representante del Coecyt, y el Foro Científico “Sustentabilidad y Resiliencia Verde”, con la participación de Santiago Rendón López, Ángela Peña Barrientos y Ernesto Alonso Aguilar Ramírez, del Cinvestav, además de Marelein Arely García Gaytán, de la Universidad Autónoma de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Canaco Acuña logra avances para habilitar nuevo carril TAG en el puente internacional

El rector subrayó que “Visión Puma” refleja la apuesta de la UTRCC por fortalecer la educación ambiental, impulsar la investigación y fomentar la cooperación académica para construir un futuro más sostenible en la región y en todo México.

Temas


Ecología
Medio Ambiente
Universidades

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La explotación del gas shale es principalmente criticado por la técnica del fracking.

Rechazan organizaciones plan de Pemex para reactivar el fracking en el noreste de México
En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

true

Carlos Manzo o la debacle de la seguridad pública
Otras sombras michoacanas

Otras sombras michoacanas
La propuesta busca incluir la modificación de placas dentro de los delitos de falsificación de documentos de vehículos.

Coahuila: proponen hasta ocho años de prisión a quien modifique las placas vehiculares
true

‘Yo no fui, fue Teté’, el estribillo exculpatorio de la 4T
true

Sheinbaum copia a Peña Nieto su ‘Plan Michoacán’
Labor. El colorido stand de Etiqus, empresa saltillense especializada en etiquetas premium, cautivó a los asistentes del Festival Mundo Mezcal 2025 con su propuesta que fusiona tecnología, diseño y tradición mexicana.

Coahuila brilla en festival ‘Mezcalero’