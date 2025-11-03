Monclova: UTRCC impulsa conciencia ambiental con ‘Visión Puma: Resiliencia Verde’

MONCLOVA, COAH.— Con la participación de estudiantes, docentes y autoridades educativas, la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC) inauguró el evento “Visión Puma: Resiliencia Verde”, una jornada académica dedicada a promover la conciencia ambiental, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible.

Organizado por la carrera de Ingeniería en Energía y Desarrollo Sostenible, el encuentro reunió a especialistas, investigadores y jóvenes comprometidos con la protección del entorno y las nuevas tendencias en sustentabilidad.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes Juan Darío Hernández Guerrero, director del Instituto Tecnológico Superior de Monclova, en representación del Subsecretario de Educación Superior del Estado, Saúl Noguerón Contreras; Vanessa Martínez Sosa, del COECYT Coahuila; y el rector anfitrión Jesús Alfredo Oyervides Valdés, acompañado de docentes, directores académicos y alumnos, así como de estudiantes de distintos bachilleratos de la región.

Durante su mensaje, Oyervides Valdés agradeció el respaldo de las instituciones participantes y reconoció el trabajo del comité organizador.

“Con este evento reafirmamos nuestro compromiso con la formación integral de nuestros estudiantes y el fortalecimiento de los lazos académicos entre jóvenes de diferentes instituciones”, expresó.

El primer día de actividades incluyó la conferencia magistral de Vanessa Martínez Sosa, representante del Coecyt, y el Foro Científico “Sustentabilidad y Resiliencia Verde”, con la participación de Santiago Rendón López, Ángela Peña Barrientos y Ernesto Alonso Aguilar Ramírez, del Cinvestav, además de Marelein Arely García Gaytán, de la Universidad Autónoma de Coahuila.

El rector subrayó que “Visión Puma” refleja la apuesta de la UTRCC por fortalecer la educación ambiental, impulsar la investigación y fomentar la cooperación académica para construir un futuro más sostenible en la región y en todo México.