Muere otro ex obrero de AHMSA; “El Triste” deja luto entre sus compañeros en Monclova

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Monclova
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    Muere otro ex obrero de AHMSA; “El Triste” deja luto entre sus compañeros en Monclova
    Adolfo Ramírez, conocido como “El Triste” y extrabajador durante décadas en Altos Hornos de México, falleció en Monclova, Coahuila. CORTESÍA

Familiares confirmaron el fallecimiento del extrabajador, quien dedicó décadas de su vida laboral a la Peletizadora de la Planta 2

MONCLOVA, COAH.- La comunidad obrera de Monclova y la región centro del estado vuelve a vestirse de luto con el fallecimiento de Adolfo Ramírez, alias “El triste”.

Por décadas formó parte de la plantilla laboral de Altos Hornos de México donde se desempeñó en el departamento de Peletizadora de la Planta 2, donde compartió momentos de trabajo y experiencias con decenas de trabajadores que hoy lo recuerdan con tristeza tras conocer la noticia de su muerte.

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Fueron sus propios familiares quienes confirmaron el fallecimiento a través de redes sociales, publicación que rápidamente comenzó a llenarse de mensajes de despedida, condolencias y recuerdos de quienes coincidieron con él durante su etapa como trabajador de la acerera.

Excompañeros y amigos compartieron fotografías y anécdotas que vivieron junto a “El Triste”, recordando no solamente al obrero, sino también al amigo con quien compartieron jornadas laborales y momentos fuera de la empresa.

“Descanse en paz”, “vuela alto compañero” y otros mensajes de cariño comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, mientras amigos y conocidos enviaron sus condolencias a la familia de Adolfo Ramírez.

La noticia vuelve a generar luto entre quienes durante decadas le hicieron de AHMSA su fuente de trabajo y que hoy continúan esperando una solución a la situación laboral y económica que enfrentan.

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Para sus compañeros, “El Triste” queda ahora en el recuerdo de aquellas largas jornadas en la Peletizadora de la Planta 2 y de las historias que compartieron como parte de una generación de obreros que convirtió a AHMSA en el corazón industrial de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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