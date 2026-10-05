Muere otro ex obrero de AHMSA; “El Triste” deja luto entre sus compañeros en Monclova

Por décadas formó parte de la plantilla laboral de Altos Hornos de México donde se desempeñó en el departamento de Peletizadora de la Planta 2, donde compartió momentos de trabajo y experiencias con decenas de trabajadores que hoy lo recuerdan con tristeza tras conocer la noticia de su muerte.

MONCLOVA, COAH.- La comunidad obrera de Monclova y la región centro del estado vuelve a vestirse de luto con el fallecimiento de Adolfo Ramírez, alias “El triste”.

Fueron sus propios familiares quienes confirmaron el fallecimiento a través de redes sociales, publicación que rápidamente comenzó a llenarse de mensajes de despedida, condolencias y recuerdos de quienes coincidieron con él durante su etapa como trabajador de la acerera.

Excompañeros y amigos compartieron fotografías y anécdotas que vivieron junto a “El Triste”, recordando no solamente al obrero, sino también al amigo con quien compartieron jornadas laborales y momentos fuera de la empresa.

“Descanse en paz”, “vuela alto compañero” y otros mensajes de cariño comenzaron a multiplicarse en las redes sociales, mientras amigos y conocidos enviaron sus condolencias a la familia de Adolfo Ramírez.

La noticia vuelve a generar luto entre quienes durante decadas le hicieron de AHMSA su fuente de trabajo y que hoy continúan esperando una solución a la situación laboral y económica que enfrentan.