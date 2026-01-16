Nombran a Alfonso Almeraz coordinador de comités de Morena en el Distrito V

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer su estructura territorial y organizativa en Coahuila, el partido Morena avanza en la consolidación de sus comités de base en la Región Centro del estado, particularmente en el Distrito Local V.

Durante un encuentro con militantes y responsables seccionales, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, entregó el nombramiento como Coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación a Alfonso Almeraz, actual regidor del partido en Monclova.

La designación forma parte del proceso de organización interna que Morena desarrolla en la entidad con miras a los próximos retos políticos y electorales. En entrevista, Almeraz explicó que el trabajo que encabezará es de carácter estrictamente organizativo y territorial.

Detalló que en el Distrito Local V ya se han conformado 249 Comités de Defensa de la Transformación, los cuales estarán bajo su coordinación, con tareas enfocadas en la organización diaria, la entrega de material partidista y la difusión del proyecto de la Cuarta Transformación entre la ciudadanía.

“El objetivo es coordinar los comités, marcar la pauta de las actividades y fortalecer el trabajo de base. No se trata de una campaña, sino de un proceso natural de organización del partido”, subrayó.

El regidor aclaró que actualmente Morena se encuentra en una etapa de afiliación y credencialización, y que será conforme a los tiempos que marque la ley cuando se avance a otras fases como la promoción y la defensa del voto.

Asimismo, destacó que la meta estatal de 400 mil personas afiliadas en Coahuila ya fue superada, por lo que reiteró que el movimiento continúa abierto a la incorporación de nuevos militantes.

“Seguimos afiliando y fortaleciendo los comités. Morena es un movimiento abierto a todas y todos los que quieran sumarse”, expresó.

En el evento también estuvo presente Alfonso Cepeda Salas, senador de la República y dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien acompañó a la dirigencia nacional durante esta jornada de trabajo en Monclova.