Nueva sucursal de Principal Afore busca impulsar el ahorro en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Principal Afore amplió su presencia en la Región Carbonífera, con la apertura de una nueva sucursal en Monclova, ubicada en los bajos del edificio de Canacintra, donde ofrecerá atención personalizada y servicios especializados en ahorro para el retiro.

Con esta oficina, la administradora busca acercarse a los trabajadores, brindar mayor orientación financiera y fortalecer su compromiso con la educación previsional.

La inauguración estuvo encabezada por Yara Alejandra Díaz García, gerente de la nueva sede, acompañada por parte del equipo que dará servicio en el municipio.

Durante el acto se destacó que Principal Afore es la única administradora en México con respaldo global, gracias a más de 140 años de experiencia internacional en inversiones.

La compañía aseguró que su presencia en Monclova permitirá impulsar estrategias diversificadas en sus Siefores, orientadas a mejorar los rendimientos de los trabajadores afiliados.

También resaltó su política de integridad y transparencia, que la han posicionado como referente en prácticas éticas del sector financiero. Para 2025, la comisión de Principal Afore se mantendrá en 0.55 por ciento, además de promover el ahorro voluntario y acompañar a los usuarios en la construcción de un retiro más seguro.

Con esta sucursal, Principal Afore apuesta por una relación más cercana con los monclovenses, al brindar asesoría directa sobre decisiones financieras que pueden marcar la diferencia en su futuro económico