Nueva sucursal de Principal Afore busca impulsar el ahorro en Monclova

Monclova
/ 27 noviembre 2025
    Nueva sucursal de Principal Afore busca impulsar el ahorro en Monclova
    La sucursal brindará orientación financiera personalizada a los trabajadores de la región. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

La administradora destaca su experiencia global de más de 140 años. La nueva sucursal operará desde los bajos del edificio de Canacintra

MONCLOVA, COAH.- Principal Afore amplió su presencia en la Región Carbonífera, con la apertura de una nueva sucursal en Monclova, ubicada en los bajos del edificio de Canacintra, donde ofrecerá atención personalizada y servicios especializados en ahorro para el retiro.

Con esta oficina, la administradora busca acercarse a los trabajadores, brindar mayor orientación financiera y fortalecer su compromiso con la educación previsional.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe

La inauguración estuvo encabezada por Yara Alejandra Díaz García, gerente de la nueva sede, acompañada por parte del equipo que dará servicio en el municipio.

Durante el acto se destacó que Principal Afore es la única administradora en México con respaldo global, gracias a más de 140 años de experiencia internacional en inversiones.

La compañía aseguró que su presencia en Monclova permitirá impulsar estrategias diversificadas en sus Siefores, orientadas a mejorar los rendimientos de los trabajadores afiliados.

También resaltó su política de integridad y transparencia, que la han posicionado como referente en prácticas éticas del sector financiero. Para 2025, la comisión de Principal Afore se mantendrá en 0.55 por ciento, además de promover el ahorro voluntario y acompañar a los usuarios en la construcción de un retiro más seguro.

Con esta sucursal, Principal Afore apuesta por una relación más cercana con los monclovenses, al brindar asesoría directa sobre decisiones financieras que pueden marcar la diferencia en su futuro económico

Temas


Afores
Inauguraciones

Localizaciones


Monclova

true

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo, recibió una de las evaluaciones más altas del país en el ranking de México Elige.

Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige
Periodismo deportivo en la mira: señala Juan Pablo Fernández presunto financiamiento gubernamental desatan controversia.

Exhibirán lista de periodistas deportivos ligados a la 4T
¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’

¡De Saltillo para el mundo! Filman el cortometraje ‘Una Vez en la Vida’
true

Ahuehuetes y sequías gigantes para la Explanada de los Héroes

true

Coahuila: estado ‘blindado’ y preparado para responder
true

Se puede decir... Que la confianza mató al ‘gato’
El alcalde Tomás Gutiérrez explicó que una de las alternativas en análisis es la construcción de un “segundo piso” en las vías del tren.

Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe
El 'Black Friday', es una oportunidad para que el comercio minorista impulse sus ventas.

Gasto o ahorro, ¿a quién beneficia el Black Friday?